Hegsets stāsta par ASV miermīlīgajiem nodomiem Hormuza šaurumā
ASV nemeklē cīņu par Hormuza šaurumu, un pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā, taču uz jebkuru uzbrukumu komerciālajai kuģniecībai tiks atbildēts ar iznīcinošu reakciju, otrdien paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
"Mēs nemeklējam cīņu. Taču nevar arī ļaut Irānai bloķēt nevainīgām valstīm un to precēm piekļuvi starptautiskam ūdensceļam," Hegsets sacīja žurnālistiem. "Ja jūs uzbruksiet amerikāņu karaspēkam vai nevainīgai komerciālajai kuģniecībai, jums nāksies saskarties ar pārliecinošu un iznīcinošu amerikāņu uguns spēku," sacīja Pentagona vadītājs.
Tikmēr ASV augstākais militārais virsnieks ģenerālis Dens Keins paziņoja, ka ASV spēki ir gatavi atsākt plašas kaujas operācijas pret Irānu, ja tiks dota pavēle to darīt. "Nevienam pretiniekam nevajadzētu sajaukt mūsu pašreizējo atturību ar apņēmības trūkumu," sacīja Keins, kurš runāja kopā ar Hegsetu.
Admirālis Breds Kūpers, kurš ir atbildīgs par ASV karaspēku Tuvajos Austrumos, pirmdien paziņoja, ka Vašingtonas spēki ir pārtvēruši Irānas izšautās raķetes un bezpilota lidaparātus, kā arī iznīcinājuši sešas Irānas laivas, kas apdraudēja kuģniecību.
Keins sacīja, ka pašlaik Persijas līcī iesprostoti un nevar izbraukt 22 500 jūrnieku, kas atrodas uz vairāk nekā 1550 komerciālajiem kuģiem.
Kūpers pirmdien sacīja, ka ASV neveic tiešu kuģu eskortu, bet gan ir atbrīvojušas drošu ceļu caur Hormuza šaurumu un pēc tam ieviesušas daudzlīmeņu aizsardzību, tostarp kuģus, lidmašīnas un elektronisko karadarbību, lai reaģētu uz jebkādiem draudiem.