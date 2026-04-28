Spītējot ASV blokādei, Putinam tuvā oligarha superjahta šķērso Hormuza šaurumu
Par spīti ASV blokādei, Hormuza šaurumu netraucēti šķērsojusi ar Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam tuvo oligarhu Alekseju Mordašovu saistītā luksusa superjahta.
Vairāk nekā 500 miljonu dolāru vērtā 142 metrus garā daudzstāvu luksusa jahta “Nord”, kas nedēļas nogalē no Dubaijas devās uz Omānas galvaspilsētu Maskatu, ir viena no retajiem privātajiem kuģiem, kas pēdējo mēnešu laikā šķērsojis Hormuza šaurumu. Kaut gan Mordašovs nav norādīts kā oficiālais īpašnieks superjahtai, kas peld zem Krievijas karoga, dati liecina, ka tā ir piereģistrēta viņa sievai 2022. gadā piederošam uzņēmumam.
Nav skaidrs, vai “Nord” ir saņēmusi Irānas atļauju šauruma šķērsošanai. Šonedēļ Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči ieradies Krievijā, lai tiktos ar Putinu, kurš solīja Krievijas atbalstu Irānai.
Kopš Krievijas invāzijas Ukrainā Eiropas Savienības, Lielbritānijas un ASV sankcijām pakļautais Mordašovs, kurš savu bagātību ieguva galvenokārt ar savu tērauda un kalnrūpniecības uzņēmumu “Severstal”, “Forbes” sarakstā ar 37 miljardiem dolāru minēts kā 57. bagātākais pasaulē un bagātākais Krievijas pilsonis, topa virsotnē atgriežoties kopš 2021. gada. Tiesa, “Bloomberg” miljardieru sarakstā viņa bagātība norādīta 29,4 miljardu dolāru apmērā, viņu ierindojot 81. vietā pasaulē un trešajā vietā bagātāko Krievijas pilsoņu klāstā.
2022. gada martā viena no Mordašova mazākajām jahtām, 65 metru garā “Lady M” tika konfiscēta Itālijā. Pēc Krievijas invāzijas Ukrainā daudzas Krievijas oligarhu jahtas tikušas konfiscētas vai tām saistībā ar sankcijām ir liegta piekļuve Eiropas ostām, tādējādi krievu superbagātnieki tās nogādājušas citur, tostarp Tuvajos Austrumos un Āzijā.
Irāna ir bloķējusi Hormuzu, pārtraucot naftas, gāzes un mēslojuma plūsmu un izraisot cenu kāpumu. Atbildot uz to, ASV īsteno Irānas ostu blokādi. Irānas Revolucionārā gvarde paziņojusi, ka tai nav nodoma atvieglot Hormuza blokādi, un Irāna pieprasa nodevas par šauruma šķērsošanu.