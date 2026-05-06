ASV uz laiku apturējusi operāciju kuģu pavadīšanai caur Hormuza šaurumu
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka saistībā ar panāktu progresu sarunās ar Irānu, ASV uz īsu laiku apturējusi operāciju "Brīvības projekts", kuras mērķis bija pavadīt iestrēgušos kuģus caur Hormuza šaurumu.
Tramps paziņoja, ka operācija uz laiku apturēta, jo panākts “liels progress” ceļā uz vienošanos ar Irānu. Sociālajos tīklos Baltā nama saimnieks rakstīja, ka lēmumu pieņēmis “pēc Pakistānas lūguma”, jo tā darbojusies kā starpnieks starp ASV un Irānu. Viņš piebilda, ka ASV blokāde pret Irānas ostām paliks spēkā. Tramps arī sacīja, ka apspriež šauruma atvēršanu ar Japānu un cer uz pozitīvu sarunu ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, kad nākamnedēļ apmeklēs Ķīnu.
Trampa paziņojums daudziem varētu būt pārsteigums, jo tas ir pretrunā ar visas dienas vēstījumiem no Valsts sekretāra Marko Rubio, aizsardzības ministra Pīta Hegseta un Apvienotā štābu priekšnieku komitejas vadītāja ģenerāļa Dena Keina, kuri visi uzsvēra operācijas nozīmi, kuģošanas un tirdzniecības brīvības nodrošināšanā Hormuza šaurumā un Persijas līcī.
Irānas valsts mediji ASV operācijas pārtraukšanu raksturoja kā uzvaru, apgalvojot, ka pauze pierāda, ka Tramps esto “atkāpies” pēc “nepārtrauktām neveiksmēm” atjaunot globālajai kuģniecībai vitāli svarīgā ūdensceļa darbību. “Mēs labi zinām, ka esošās situācijas turpināšanās Amerikai ir neciešama, kamēr mēs tikai sākam," norādījis Irānas parlamenta spīkers Mohammads Ghalibafa.
Uzstājoties Baltajā namā, Rubio sacīja, ka, lai gan Tramps vēlas vienošanos, “līdz šim tas nav bijis ceļš, ko Irāna ir izvēlējusies”. Viņš sacīja, ka ASV un Izraēlas uzbrukumi Irānai izraisījuši “paaudžu mēroga postījumus Irānas ekonomikai” un ka valsts līderiem vajadzētu “savaldīties, pirms viņi paši sevi iznīcina ar savu virzību”.