Sākusies “Caur ērkšķiem uz…” astotās sezonas filmēšana
FOTO: sociālais projekts “Caur ērkšķiem uz…” atgriežas ar jaunu sezonu
Jau šoruden pie televīzijas skatītājiem kanālā 360 un izklaides platformā Tet TV+ ar jauniem pārsteigumiem, skaudriem dzīvesstāstiem un cerībām par labāku rītdienu nonāks sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" jaunā sezona. Projekts, kas gadu gaitā kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem sociālajiem realitātes formātiem Latvijā, arī šoreiz pievērsīsies sievietēm, kuras dzīve nav lutinājusi, bet kuras, neskatoties uz to, meklē iespēju mainīt savu nākotni.
Otrdien, 19. maijā, ar vērienu tika atklāta astotās sezonas filmēšana, pulcējot ne tikai jaunās dalībnieces, bet arī īpašus viesus.
Pasākumu atklāja sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” ilggadējie vadītāji – Jānis Bukums un Liene Stepena –, veltot motivācijas pilnus vārdus jaunās sezonas dalībniecēm.
“Skaistākais dzīvē ir nevis nekad nekļūdīšanās, bet nokrišana un mācēšana piecelties. Es jums novēlu spert soli augšup, jo vienīgais neiespējamais pārmaiņu ceļš ir tas, kurš nekad netiek sākts,’’ meitenes uzmundrināja un iedvesmoja Liene Stepena.
Savukārt Jānis Bukums jaunās sezonas dalībniecēm tikšanās sākumā atzina: “Es jums neapsolu un arī nenovēlu vieglu ceļu. Un, ja godīgi... ērkšķi būs ellīgi grūts ceļš. Bet es novēlu vienu – nepadoties. Vairāk ticēt sev nekā savām bailēm un vairāk ieklausīties.”
Ar muzikālu priekšnesumu uzstājās arī dziedātāja Paula Dundure, iedvesmojot dalībnieces jaunam sākumam. Tāpat dāmas uzrunāja labdarības organizācijas "Palīdzēsim viens otram" vadītājs un dibinātājs Edijs Pipars, aicinot projekta laikā piešķirtos līdzekļus ikdienas tēriņiem novirzīt atbalstam kādam, kam tas nepieciešams daudz vairāk. Tas vēlreiz apliecina projekta būtību – pārmaiņas sākas ar sevi, bet turpinās ar spēju palīdzēt citiem.
“Caur ērkšķiem uz...” ir projekts, kurā sievietes ar sarežģītu dzīves pieredzi dodas intensīvā pārmaiņu procesā – mācās sadzīvot, risināt konfliktus, uzņemties atbildību un pirmo reizi godīgi paskatīties uz sevi un savu pagātni. Astotajā sezonā skatītāji iepazīs dalībnieces, kuru stāsti ir skarbi, pretrunīgi un bieži vien šokējoši – sievietes, kuras augušas vardarbīgā vidē, piedzīvojušas atkarības, zaudējušas bērnus, dzīvojušas uz ielas vai gadiem ilgi bijušas iesprostotas destruktīvās attiecībās. Daudzas no viņām vēl pavisam nesen dzīvojušas pilnīgā haosā, bez stabilitātes un bez ticības sev, bet šobrīd pirmo reizi mēģina apstāties un saprast, vai iespējams dzīvot citādi.
Jaunajā sezonā pārmaiņu ceļš nebūs viegls. Dalībnieces saskarsies ar emocionāli smagiem pārbaudījumiem, attiecību konfliktiem un nepieciešamību lauzt gadiem ilgi veidotus ieradumus. Dzīvojot kopā, viņām nāksies mācīties ne tikai sadzīvot ar citām, bet arī ar sevi - ar pagātni, traumām un izvēlēm. Procesā iesaistīsies arī dažādu jomu speciālisti, taču izšķirošais darbs būs pašām dalībniecēm, jo neviena pārmaiņa nav iespējama bez personīgas vēlmes un rīcības.
"Mēs bieži esam pieraduši vērtēt cilvēkus pēc tā, cik “sakārtoti” viņi izskatās no malas. Taču īstums nekad nav sterils. Tas ir pretrunīgs, reizēm neērts, bet dzīvs. Šīs sezonas “ērkšķu” moto ir – īsti cilvēki nekad nav perfekti, un perfekti cilvēki nekad nav īsti. Mēs iestājamies par drosmi būt nepilnīgam. Par spēju atzīt savu vājumu un tomēr nezaudēt vēlmi mainīties. Mēs apzināti izvēlamies rādīt reālas sievietes - ar viņu kļūdām, ievainojamību un sapņiem. Jo tieši nepilnībā slēpjas īstums - kad nolemjam pārstāt slēpties, tēlot, izskaistināt vai izlikties, kļūstam par tādiem, kādi esam patiesībā, un šis brīdis iezīmē pārmaiņu iespējamību. Nepilnība nav trūkums, bet pieredze, kas veido, lauž un reizē arī dod mums ticību un spēku atkal un atkal sākt no jauna," uzsver projekta producente un režisore Aija Strazdiņa-Ratinska.
Šīs sezonas dalībnieču vidū ir sievietes ar ļoti atšķirīgiem, bet vienlaikus līdzīgi smagiem dzīves stāstiem - jauniete, kura aizbēgusi no vardarbīgas ģimenes un viena klīst pa Eiropu bez stabilas dzīvesvietas; māte, kura cīnās ar atkarībām un dusmām, cenšoties atgūt bērnus un pirmo reizi uzņemties atbildību par savu dzīvi; sieviete ar robežstāvokļa personības traucējumiem, kuras ikdienu nosaka impulsivitāte, pašdestruktīva uzvedība un atkarības; jaunā māte, kura zaudējusi bērnu un dzīvo starp publisku bravūru un iekšēju sabrukumu; sieviete, kuras bērnību un pieaugšanu caurvijusi vardarbība, klaiņošana un likuma pārkāpumi, bet kura sevī nes arī radošu potenciālu; dalībniece, kura, neskatoties uz salīdzinoši stabilu bērnību, šobrīd cīnās ar emocionālu nestabilitāti, attiecību problēmām un alkohola lietošanu. Tāpat projektā piedalās sievietes, kuras gadiem dzīvojušas vardarbīgās attiecībās un tikai nesen spējušas no tām izkļūt; mātes, kuras zaudējušas bērnu aprūpes tiesības un cenšas tās atgūt; sievietes ar kriminālu pagātni un atkarību pieredzi, kuras vēlas izrauties no iepriekšējās vides; kā arī spilgtas personības, kuras, neskatoties uz haotisku dzīvi un finansiālām grūtībām, saglabā humoru un spēju ironizēt par sevi.
“Caur ērkšķiem uz...” ir stāsts par sievietēm, kuras nonākušas dzīves zemākajos punktos, bet vēl nav zaudējušas cerību. Tas ir stāsts par sāpēm, izvēlēm un iespēju sākt no jauna. Astotā sezona būs vēl viens atgādinājums, ka arī visdziļākajos ērkšķos iespējams atrast ceļu uz pārmaiņām.
Sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" jaunā sezona pie televīzijas skatītājiem nonāks jau šoruden un būs skatāma kanālā 360, kā arī izklaides platformā Tet TV+!