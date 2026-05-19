Rīgā viesosies lielākais kruīza kuģis ostas vēsturē Mein Schiff Relax
Piektdien, 22. maijā Rīgas ostā pirmoreiz ieradīsies Vācijas kruīzu kompānijas TUI Cruises kuģis Mein Schiff Relax. Šis ir lielākais šajā sezonā pieteiktais, kā arī lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis.
Ņemot vērā Mein Schiff Relax iespaidīgos izmērus (garums - 333 metri, platums - 42 metri, bruto tonnāža - 160 000 GT), kuģis tiks pietauvots pie Krievu salas piestātnēm. 19 klāju augstais kruīza laineris uz Rīgu atvedīs aptuveni 4000 pasažieru un vēl 1000 apkalpes locekļu.
Mein Schiff Relax ir jaunākais TUI Cruises flotē, tas nodots ekspluatācijā vien 2025. gadā. Kuģis šobrīd tiek uzskatīts par vienu no modernākajiem kruīza kuģiem Eiropas tirgū, iekļaujot gan plašu premium klases atpūtas un izklaides infrastruktūru, gan ilgtspējīgus un zaļākus tehniskos risinājumus.
Kuģis Rīgas ostā ieradīsies ap pl.7 no rīta un prom dosies ap pl.20.00, kad tā ierašanos/došanos jūrā varēs vērot no Rīgas ostas moliem. Sezonas ietvaros Mein Schiff Relax Rīgā viesosies 4 reizes.
“Rīgas ostā šogad gaidāmi ne vien vairāk, bet arī izmēra ziņā iespaidīgāki kuģi. Tas apliecina pieaugošo starptautisko kruīzu kompāniju interesi par Baltijas reģionu un Rīgu kā pievilcīgu kruīza galamērķi visa gada garumā. Kopā ar Rīgas pilsētu esam ieguldījuši lielu darbu kruīzu operatoru piesaistē, un šobrīd redzam, ka ieguldītais atmaksājas,” uzsver Ansis Zeltiņš, Rīgas brīvostas pārvaldnieks.
Šogad Rīgas osta plāno kruīza kuģu rekordu sezonu - kopā pieteikti 101 kruīza kuģu ienācieni, kas ir +21% vairāk nekā 2025. gadā. Plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 tūkstoši tūristu, kas ir +17% vairāk nekā pērn.
Tā kā Mein Schiff Relax Rīgu apmeklēs pirmoreiz, piektdien p.9.00 uz kuģa klāja, piedaloties Rīgas mēram Viesturam Kleinbergam un Rīgas ostas pārvaldniekam Ansim Zeltiņam, notiks svinīga ģērboņu apmaiņas ceremonija, simboliski sveicot kuģa kapteini un apkalpi ar pirmo vizīti Rīgā.