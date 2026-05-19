Trešdien vietām Latgalē un Vidzemē īslaicīgi līs.
Trešdien vietām līs, gaiss iesils līdz +22 grādiem

Jauns.lv/LETA

Tuvākajā diennaktī vietām Latvijā - galvenokārt Latgalē un Vidzemē - gaidāms īslaicīgs lietus, valsts austrumos iespējams arī pērkona negaiss.

Sinoptiķi prognozē, ka debesis būs daļēji mākoņainas. Naktī dažviet veidosies migla.

Naktī valdošais būs lēns rietumu vējš, minimālā gaisa temperatūra gaidāma no +4 grādiem vietām Kurzemē līdz +12 grādiem valsts austrumos.

Dienā vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz +16..+22 grādiem, piekrastē - līdz +12..+15 grādiem.

Rīgā 20. maijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns rietumu vējš, kas pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +9 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz +16 grādiem, bet pie jūras gaidāmi tikai +12 grādi.

