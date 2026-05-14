Jermaka svīta steidz vākt drošības naudu: zināms, no kā baidās bijušais Zelenska kancelejas vadītājs
Jermaka svīta steidz līdz dienas beigām savākt drošības naudu, lai naudas atmazgāšanā apsūdzētais bijušais Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs nepavadītu nevienu dienu pirmstiesas apcietinājumā.
Augstākās korupcijas apkarošanas tiesas (HACC) preses dienests ziņo, ka bijušā Prezidenta kancelejas vadītāja Andrija Jermaka drošības naudas kontā jau sākuši ienākt līdzekļi: no 140 miljoniem hrivnu (2,7 miljonus eiro) ir iemaksāti 14,5 miljoni hrivnu. Tiesa ceturtdien noteica viņa apcietinājumu ar iespēju iemaksāt 140 miljonu hrivnu drošības naudu. Telegram kanāls "Ukraine Context", kas ir tuvs Prezidenta kancelejai un tās vadītājam Kirilo Budanovam, ziņo, ka Jermaks un viņa svīta steidzas līdz dienas beigām savākt naudu, lai nodrošinātu, ka viņam nav jāpavada neviena diena pirmstiesas apcietinājumā.
"Drošības nauda jāiemaksā līdz šodienas beigām. Pēdējās dienās viņa svīta ir aktīvi risinājusi sarunas ar ikvienu, kurš varētu iesaistīties. Jermaka svīta ļoti steidzas nodrošināt, lai viņa biogrāfijā neparādītos neviena pirmstiesas apcietinājumā pavadīta diena," ziņo avots.
"Oschadbank" un "Ukrnafta" uzraudzības padomju locekle Roza Tapanova jau ir iemaksājusi 8 miljonus hrivnu. Savā paziņojumā viņa norādīja, ka šī nauda ir daļa no viņas oficiālajiem ienākumiem, kas deklarēti viņas gada deklarācijā.
Mediji iepriekš Tapanovu identificēja kā Jermaka bijušo biznesa partneri. "NV" ziņoja, ka viņa saņēmusi miljoniem hrivnu honorāros no "Ukrnafta" un "Oschadbank", kur viņa ieņem amatus uzraudzības padomēs. Iepriekš soctīklos spekulēja, ka Jermaks, iespējams, personīgi veicinājusi viņas paaugstināšanu ienesīgos amatos. Jermaka studiju biedrs, advokāts Serhijs Sviriba, ziedoja 6,5 miljonus hrivnu. Arī ukraiņu aktieris un producents Grigorijs Griškans iemaksāja 666 hrivnas kā drošības naudu par bijušo prezidenta kancelejas locekli.
Galvenā intriga tagad ir, vai viņiem izdosies savākt visu summu līdz dienas beigām. Jermakam tas ir ne tikai juridisks, bet arī reputācijas jautājums: viņa svīta acīmredzami cenšas nepieļaut pat simbolisku bijušā prezidenta administrācijas vadītāja ievietošanu pirmstiesas apcietinājuma iestādē, lai viņš nekļūtu vēl "toksiskāks".
Ja bijušais Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs samaksās drošības naudu, viņš tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma centra, taču viņam būs jāievēro vairākas procesuālas saistības, tostarp jānodod pase un visu laiku jānēsā elektroniskā aproce, kā kontroles līdzkeli.
2026. gada 11. maijā Ukrainas Nacionālais korupcijas apkarošanas birojs (NABU) informēja Andriju Jermaku par aizdomām par nozieguma izdarīšanu saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa 209. panta 3. daļu (naudas atmazgāšana). Pirmstiesas izmeklēšanā tiek uzskatīts, ka bijušais Prezidenta kancelejas vadītājs kopā ar līdzdalībniekiem no 2021. līdz 2025. gadam Kijivas tuvumā luksusa villu "Dinastija" būvniecības laikā legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 8,9 miljonu ASV dolāru apmērā. 12. maijā NABU informēja vēl sešus organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus, kas legalizēja naudu luksusa villu "Dinastija" būvniecības laikā. Apsūdzēto vidū ir bijušais Ukrainas premjerministra vietnieks Oleksijs Černiševs un uzņēmējs Timurs Mindičs. Izmeklētāji uzskata, ka viņi legalizēja naudu no "Energoatom", kas tika saņemta kā kukuļi par līgumu parakstīšanu.