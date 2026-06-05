VIDEO: šovā "Ģimene burkā" Estere Bindre jau runā par kāzu plāniem
Televīzijas šova "Ģimene burkā" dalībnieki Bindri kārtējo reizi izceļas ar amizantu un asu viedokļu sadursmi. Kamēr Estere centās palīdzēt māsai Marlēnai pēc traumas, abu meiteņu pļāpāšana nemanāmi nonāca līdz laulību tematam.
Rezultātā Estere dalījās ar savu ideālo kāzu vīziju – mīt gredzenus pilnīgā vientulībā un konfidencialitātē. Tomēr šos romantiskos plānus ātri vien izjauca brālis Marks, kurš ar krietnu devu ironijas paskaidroja, kādēļ viņu māsa kāzu tērpā vispār neinteresē.
Sarūpējusi māsai aukstu kompresi un saldu mierinājumu saldējuma formā, Estere centās māsu uzmundrināt, sakot, ka trauma drīz aizmirsīsies. Uz Marlēnas repliku, ka tas notiks līdz kāzām, Estere atteica, ka runa nav par jaunākās māsas precībām. Tomēr saruna neatgriezeniski ievirzījās laulību gultnē, un Marlēna precizēja, ka domā tieši vecākās māsas lielo dienu. Tas Esterei lika pasmieties: "Ar ko es precēšos?" Šis jautājums jau iepriekš ģimenē bija cilāts, un Estere neslēpa, ka viņas ideālais scenārijs ir svētki divatā ar izredzēto. Viņa paskaidroja savu nostāju: "Es jau parasti teicu, ka es gribētu ne pārāk lielas kāzas. Labākais būtu pat vispār, zini, tā kā, pa kluso apprecēties, ka neviens nezina!"
Lai gan Marlēna iebilda, ka māte par šādu soli tik un tā uzzinātu, Estere skaidroja, ka radinieki tiktu informēti tikai post factum, jo līdz tam brīdim viņa nevēlas nekādu ažiotāžu. Diskusijai pievienojās Marks, kurš ieradās istabā ar siltu kakao māsai. Raugoties uz brāļa nostāju šajā jautājumā, meitenes sastapās ar viņa klusēšanu un nevēlēšanos saistīt dzīvi ar laulības saitēm, lai gan savulaik viņam bijuši plāni pat par desmit atvasēm. Vēlāk, runājot kameru priekšā, Marks bilda, ka šādiem soļiem viņš vēl ir par jaunu. Kad Estere centās izvilkt brāļa domas par viņas pašas potenciālo laulības dzīvi, puisis palika nepielūdzams – pēc viņa domām, Estere paliks viena. Šāds pravietojums Esterei izraisīja vien smieklu lēkmi. Tikmēr Marks aizkadrā pamatoja savu viedokli, atgādinot pašas māsas reiz teikto, ka vīriešu kārtas pārstāvji viņai blakus nav vajadzīgi. Noslēgumā viņš vēl pielēja eļļu ugunij, paziņojot, ka šādās svinībās labprātīgi nepiedalītos: "Es negribu būt uz Esteres kāzām, tāpēc ka neviens nezina, kas tur var notikt."