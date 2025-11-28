Jermaks pamet Zelenska kancelejas vadītāja amatu uzreiz pēc kratīšanām viņa birojā un dzīvoklī
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks piektdien iesniedzis demisijas rakstu, uzrunā tautai paziņojis Zelenskis. Kā ziņos, Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Īpašā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) piektdienas rītā veica kratīšanu Jermaka dzīvesvietā un birojā.
Izmeklētāji ziņas par kratīšanu birojā atsakās komentēt, norāda aģentūra "Associated Press".
Ukraiņu tīmekļa medijs ZN.UA, atsaucoties uz avotiem, vēsta, ka kratīšana notiek Jermaka "darba vietā un telpā, kur viņš dzīvo Bankovas ielā". Bankovas ielā Kijivā atrodas prezidenta kanceleja, bet ukraiņu mediji par Bankovas ielu un Bankovu dēvē arī pašu prezidenta kancelejas institūciju un ēku, kur tā atrodas. "Pats Jermaks paziņoja, ka kratīšana notiek viņa mājās," norāda ZN.UA. Sākotnēji par kratīšanu Jermaka telpās vēstīja tīmekļa medijs "Ukrainska pravda", bet vēlāk to paziņojumā apstiprināja arī NABU.
Piektdienas rītā valdības kvartālā ieradušies aptuveni desmit NABU un SAP darbinieki, no notikuma vietas ziņoja "Ukrainska pravda" žurnālists. Nav ziņu par apsūdzību izvirzīšanu vai aizdomās turamā statusa noteikšanu.
"Izmeklēšanas darbības ir sankcionētas un notiek izmeklēšanas ietvaros," apliecināja NABU un SAP. Iestādes pagaidām neatklāj, kādas lietas ietvaros notiek kratīšana.
Jermaks platformā "Telegram" apstiprināja, ka notiek kratīšana. "Šodien NABU un SAP patiešām veic procesuālās darbības manās mājās," apliecināja Jermaks. "Izmeklētājiem nav nekādu šķēršļu. Viņiem tika nodrošināta neierobežota piekļuve dzīvoklim, tur ir mani advokāti, kas sadarbojas ar tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem," norādīja kancelejas vadītājs.
Ukrainā nerimst skandāls ap vērienīgo korupcijas shēmu uzņēmumā "Enerhoatom", un tā dēļ amatus zaudējuši divi ministri. Skandāla galvenā figūra ir uzņēmējs Timurs Mindičs, kas medijos tiek raksturots kā prezidenta Volodimira Zelenska draugs. Mindiča lielās ietekmes dēļ skandāls medijos tiek dēvēts par Mindičgeitu.
Uzreiz pēc skandāla izcelšanās Ukrainas politiķu vidū un medijos izskanēja aicinājumi ne tikai par lietai tuvāko ministru, bet arī Jermaka atkāpšanos.