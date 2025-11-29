Bijušais Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks par nākotnes plāniem: "Es dodos uz frontes līniju!"
Bijušais Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks paziņojis, ka dosies uz fronti, ziņo "Meduza".
"Es dodos uz frontes līniju un esmu gatavs jebkādām represijām. Esmu godīgs un krietns cilvēks," Jermaks pastāstīja laikrakstam "The New York Post". Viņa īsziņu publicēja izdevuma žurnāliste Keitlina Durnbosa.
"Mani apkaunoja, un manu cieņu neaizsargāja, neskatoties uz to, ka atrodos Kijivā kopš 2022. gada 24. februāra. Tāpēc es negribu radīt problēmas Zelenskim - es dodos uz fronti," pavēstīja Jermaks. Viņš pauda sašutumu par dubļiem, ar kuriem tika apliets, piebilstot, ka vēl lielāku sašutumu izjūt "par atbalsta trūkumu no tiem, kas zina patiesību".
Jermaks neprecizēja, kad vai kā viņš plāno doties uz frontes līniju.
Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Īpašā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) piektdienas rītā veica kratīšanu Jermaka dzīvesvietā. Jermaks paziņoja, ka sadarbosies ar izmeklēšanu. Rezultātā pret viņu netika izvirzītas apsūdzības.
Taču neilgi pēc tam Jermaks iesniedza demisijas rakstu, ko Zelenskis pieņēma. "Esmu pateicīgs Andrijam par to, ka Ukrainas nostāja sarunu ceļā vienmēr tikusi pasniegta tāda, kādai tai jābūt. Tā vienmēr bijusi patriotiska nostāja. Taču es vēlos, lai nebūtu nekādu baumu un spekulāciju," teica prezidents.
Bija paredzēts, ka Jermaks 29. un 30. novembrī dosies uz Maiami Ukrainas delegācijas sastāvā, lai piedalītos vēl vienā sarunu kārtā ar ASV prezidenta sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru par Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanu. Saskaņā ar "Bloomberg" ziņām, sarunās Jermaka vietā piedalījās Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs un ārlietu ministra pirmais vietnieks Serhijs Kisļica.