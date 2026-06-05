Entonijs Heds (1954-2026)
72 gadu vecumā mūžībā devies britu aktieris Entonijs Heds (1954-2026).
Mūžībā devies aktieris Entonijs Heds, kurš iekaroja skatītāju sirdis ar lomu seriālā "Bafija pret vampīriem"
72 gadu vecumā mūžībā devies britu aktieris Entonijs Heds (1954-2026), kurš daudziem pazīstams ar lomām TV seriālos "Bafija pret vampīriem", "Merilins" un "Mazā Britānija".
“Ar smagu sirdi mēs paziņojam par mūsu izcilā tēva nāvi. Viņš devās mūžībā komplikāciju dēļ, ko izraisīja pneimonija. Nāves brīdī viņam blakus bija paši tuvākie,” kopīgā paziņojumā norādījušas aktiera meitas Emīlija un Deizija. “Mēs ļoti lepojamies ar to, ka viņš ir mūsu tētis un mēs redzējām to, kā viņa darbošanās iedvesmoja tik daudz cilvēku."
“Mēs zinām, cik ļoti viņa draugiem, kolēģiem un faniem viņš pietrūks. Tētis ļoti mīlēja savu darbu un uzskatīja sevi par ārkārtīgi laimīgu [par to, varēja nodarboties ar lietu, ko tik ļoti mīlēja],” norāda aktiera meitas.
Heds starptautisku atzinību ieguva ar profesora Ruperta Gila lomu populārajā pārdabisko notikumu seriālā "Bafija pret vampīriem", kas plašu popularitāti iemantoja 1990. gadu beigās. Pēc “Bafijas pret vampīriem”, Entonijs Heds turpināja aktīvu karjeru televīzijā un kino. Viņš piedalījies tādos seriālos kā “Mazā Britānija”, “Merlins”, kur viņš attēloja karali Utheru Pendragonu, kā arī "Teds Laso", kur viņš spēlēja bijušo futbola kluba īpašnieku Rūpertu Manionu.
Heda ilggadīgā dzīvesbiedre - dzīvnieku aizstāvības aktīviste Sāra Fišere devās mūžībā 2025. gadā, 61 gada vecumā. Pāra meitas - Sāra un Deizija - ir aktrises.