Bijušo Zelenska kancelejas vadītāju Jermaku vēlas apcietināt
Ukrainas Speciālās pretkorupcijas prokuratūras (SAP) vadītājs Oleksandrs Klimenko otrdien paziņoja, ka prokuratūra prasīs prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelejas vadītājam Andrijam Jermakam piemērot pirmstiesas apcietinājumu vai 180 miljonus hrivnu (3,5 miljonus eiro) lielu drošības naudu.
Kā ziņots, pirmdien Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā. Izmeklētāji uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīta ar 460 miljonu hrivnu (8,9 miljonu eiro) atmazgāšanu caur kādu elitāru būvprojektu Kijivas pievārtē. Šajā lietā apsūdzības izvirzītas vēl sešām personām.
Jauns.lv jau vēstīja, Ukrainas korupcijas apkarošanas aģentūras uzskata, ka Jermaks luksusa villu būvniecības laikā legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Ukrainas Nacionālā korupcijas apkarošanas biroja (NABU) ziņojums ziņojums liecina, ka Jermaku tur aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu luksusa villu "Dinastija" būvniecības laikā netālu no Kijivas.
Saskaņā ar pirmstiesas izmeklēšanas datiem Aleksejs Černišovs (ierakstos ar kodēto vārdu "Če Gevara"), kurš vadīja Kopienu un teritoriju attīstības ministriju, 2020. gada jūnijā nolīga uzņēmēju Timuru Mindiču (ierakstos ar kodēto vārdu "Karlsons"), lai uzceltu "Dinastijas" kotedžas. Projektā bija iesaistīts arī Andrijs Jermaks (ierakstos saukts par R2). Apsūdzētie nolēma Kozinā, netālu no Kijivas, uzbūvēt sev četras "Dinastijas" rezidences. Lai slēptu patiesos īpašniekus, viņi izmantoja kodus no R1 līdz R4. Būvniecība tika veikta, legalizējot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Līdzekļi tika legalizēti vairākos veidos.
Pēc tam, kad stāsts par "Dinastiju" celtniecību nonāca plašsaziņas līdzekļos, iesaistītie mēģināja atbrīvot zemes gabalus un nepabeigtās mājiņas no iespējamā aresta, taču Augstākā korupcijas apkarošanas tiesa apmierināja NABU un SAPO lūgumu un konfiscēja zemes gabalus un nepabeigtās kotedžas.
Ukraina veic izmeklēšanu pret prezidenta Volodimira Zelenska bijušajiem tuvākajiem sabiedrotajiem. Informāciju pirmais ziņoja deputāts Jaroslavs Železņaks, savukārt korupcijas apkarošanas aģentūras vēlāk paziņoja par organizētas grupas, kas, iespējams, ir iesaistīta 10 miljonu dolāru atmazgāšanā, izmantojot elitāru nekustamo īpašumu attīstības projektu netālu no Kijivas, atmaskošanu. Pēc Železņaka teiktā, ziņojumi par izmeklēšanas darbībām sāka izplatīties pēc tam, kad Kijivas iedzīvotāji pamanīja korupcijas apkarošanas darbiniekus bijušā prezidenta kancelejas vadītāja tuvumā un nosūtīja deputātam fotogrāfijas.
2025. gadā prezidents Volodimirs Zelenskis atlaida Jermaku no prezidenta biroja vadītāja amata. Vēlāk viņu nomainīja Kirilo Budanovs.
Varas iestādes oficiāli nenosauca aizdomās turētā vārdu. Tomēr Ukrainas plašsaziņas līdzekļi un politiķi, pamatojoties uz izmeklēšanas detaļām un atsaucēm uz bijušo prezidenta biroja vadītāju, šo lietu ir saistījuši tieši ar Jermaku.