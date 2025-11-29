Kratīšanas Jermaka birojā: Zelenskis sniedz svarīgu paziņojumu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par prezidenta biroja pārkārtošanu saistībā ar korupcijas skandālu ap uzņēmumu "Enerhoatom".
Prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks, kura biroju piektdien pārmeklēja Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Īpašā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) izmeklētāji, ir iesniedzis atlūgumu. Zelenskis to paziņoja vakara video uzrunā. Tiek gaidīta prezidenta biroja pārkārtošana. Prezidents pateicās Jermakam par to, ka viņš nodrošināja, ka Ukrainas nostāja starptautiskajos sarunu forumos "vienmēr tika pasniegta tā, kā tai vajadzētu būt".
"Šī vienmēr ir bijusi patriotiska nostāja," sacīja prezidents, piebilstot, ka viņš "nevēlas baumas un spekulācijas", tāpēc pieņēma šo lēmumu par personālu.
Nav ziņu par apsūdzību izvirzīšanu vai aizdomās turamā statusa noteikšanu.
"Izmeklēšanas darbības ir sankcionētas un notiek izmeklēšanas ietvaros," apliecināja NABU un SAP.
Iestādes pagaidām neatklāj, kādas lietas ietvaros notiek kratīšana.
29. novembrī Zelenskis rīkos konsultācijas ar prezidenta biroja vadītāja amata kandidātiem. Valsts vadītājs vēl nav paziņojis kandidātu vārdus. Zelenskis paziņoja par sarunām ar Ģenerālštāba priekšnieku, Ārlietu ministrijas pārstāvjiem, Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru un izlūkdienestu.
Prezidents atzīmēja iekšējās vienotības nozīmi Krievijas notiekošās militārās agresijas pret Ukrainu apstākļos. Visiem ir jārīkojas valsts interesēs. Pēc prezidenta teiktā, gaidāmas tikšanās starp Ukrainas delegāciju un Amerikas pusi.
Turklāt valsts vadītājs sacīja, ka sagaida, ka valdība paveiks trīs lietas:
- vienosies ar parlamenta deputātiem par nākamā gada budžetu;
- iesniegs enerģētikas un tieslietu ministru amatu kandidātus;
- novērtēs pašreizējo ministru atbilstību valsts izaicinājumiem.
Prezidents runāja arī par sarunu ar drošības dienestiem, kurā viņš uzdeva tiem analizēt situāciju tiesībaizsardzības sistēmā un reģionos. Tiek gaidīti ziņojumi, secinājumi un lēmumi. Zelenskis arī atzīmēja nepieciešamību risināt esošās problēmas armijā. Pēc viņa teiktā, virspavēlnieks un citas amatpersonas jau strādā pie šī jautājuma.
Ukrainā nerimst skandāls ap vērienīgo korupcijas shēmu uzņēmumā "Enerhoatom", un tā dēļ amatus zaudējuši divi ministri.
Skandāla galvenā figūra ir uzņēmējs Timurs Mindičs, kas medijos tiek raksturots kā prezidenta Volodimira Zelenska draugs.
Mindiča lielās ietekmes dēļ skandāls medijos tiek dēvēts par Mindičgeitu.