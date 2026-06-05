Bijušais princis Endrū gadiem ilgi savos īrētajos namos uzņēma apakšīrniekus
Karaļa Čārlza III brālis Endrū gadiem ilgi dzīvoja īrētā rezidencē Vindzorā, uzņemot šajās kotedžās apakšīrniekus un nemaksājot īres maksu, liecina piektdien, 5. jūnijā, publicēts Lielbritānijas finanšu uzraudzības (NAO) ziņojums.
NAO norāda, ka nav zināms, cik liela īres maksas tika iekasēta no apakšīrniekiem, taču ieņēmumi no īres tika iemaksāti Endrū kontā. Tikmēr Endrū noslēgtais līgums ar rezidences īpašniekiem paredzēja, ka viņam jāiemaksā 1 miljonu mārciņu liela samaksa par dzīvošanu īpašumā un jāiegulda 7,5 miljoni mārciņu tā remontā. Bet apmaiņā par to viņam tika ļauts uzturēties ēkā 75 gadus par simbolisku īres maksu, kas realitātē viņam nemaz nebija jāmaksā.
Šie atklājumi ir izraisījuši sabiedrības neapmierinātību. Bijusī parlamenta grāmatvedības komisijas vadītāja Margaret Hodge šādu praksi raksturo kā “šokējošu” un piebilst, ka īpaši satraucoši ir tas, ka NAO nespēja noskaidrot īres maksas apmēru, ko Endrū saņēma no apakšīrniekiem. Arī deputāts Normans Beikers šādu praksi sauca par “nepiedodamu" norādod, ka tā parāda "pilnīgu necieņu pret nodokļu maksātājiem.”
Ziņojums arī atklāj, ka Endrū meitas Beatrise un Eženija, kas nav aktīvas karaliskās ģimenes locekles, gadiem ilgi uzturējušās karaliskās ģimenes īpašumos Londonā, kuru īres maksas sedz karalis. Tajā pašā laikā prinča Viljama ģimene maksā 300 000 mārciņu gadā par savu rezidenci Vindzorā.
Jau ziņots, ka Endrū, kurš nesen pārcēlies uz karaļa privāto īpašumu Sandringhamā, tiek turēts aizdomās par “amata pienākumu pārkāpumu” un pret viņu uzsākta izmeklēšana. Bijušais princis tiek apsūdzēts, ka laikā, kad bija Lielbritānijas tirdzniecības pārstāvis no 2001. līdz 2011. gadam, viņš nodeva konfidenciālus dokumentus bēdīgi slavenajam pedofilam Džefrijam Epstīnam. Policija veikusi kratīšanu viņa bijušajā rezidencē, bet izmeklētāji norāda, ka izmeklēšanas process varētu ilgt “vairāk nekā gadu” tās “sarežģītības dēļ”.