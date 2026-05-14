Jermakam pēc tiesas Kijivas centrā met ar olām; viņam noteikts pirmstiesas apcietinājums, bet ļauts iemaksāt ievērojamu drošības naudu
Kijivas centrā nezināms vīrietis meta divas olas bijušā prezidenta administrācijas vadītāja Andrija Jermaka virzienā. Tas notika pēc tam, kad viņš bija atstājis Augstāko pretkorupcijas tiesu.
Pēc tiesas sēdes Augstākajā pretkorupcijas tiesā Kijivā, kurā bija iesaistīts Andrijs Jermaks, notika mēģinājums uzbrukt bijušajam Prezidenta kancelejas vadītājam. Nezināms vīrietis bijušajai amatpersonai mēģināja iemest ar divām olām, taču netrāpīja. Vēlāk atklājās, ka uzbrucējs bija Ukrainas-Krievijas kara veterāns, kurš bija atgriezies no Krievijas gūsta, ziņo "TCH". Incidents notika, kad Jermaks pameta tiesas namu. Uzbrucējs savas darbības pavadīja ar apvainojošiem kliedzieniem, kas bija vērsti pret bijušo amatpersonu.
Incidentā iejaucās vēl viens sportisks vīrietis, kurš izlikās par "parastu garāmgājēju", tas galu galā mazināja konflikta eskalāciju. Neilgi pēc tam notikuma vietā ieradās policija. Vīrietis, kurš meta olas, nemēģināja aizbēgt un brīvprātīgi palika notikuma vietā, līdz ieradās tiesībsargājošās iestādes. Pēc tam viņš sniedza paskaidrojumu policistiem. Komentārā žurnālistiem viņš norādīja, ka viņa rīcību motivēja personiska neapmierinātība ar Jermaku.
Vīrietis viņu nosauca par "cilvēku, kurš pelnīja naudu ar karu un kara laikā", un apsūdzēja karagūstekņu jautājuma izmantošanā kā publicitātes triku. Vēlāk sociālajos tīklos parādījās video, kurā vīrietis redzams rokudzelžos.
Jermaku nosūta pirmstiesas apcietinājumā
Augstākā korupcijas apkarošanas tiesa (HACC) nosūtīja Andrijam Jermakam pirmstiesas apcietinājumā, bet atļāva viņam iemaksāt ievērojamu drošības naudu. Valsts korupcijas apkarošanas birojs (NABU) tur Jermaku aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, būvējot luksusa villas netālu no Kijivas.
14. maijā Augstākā korupcijas apkarošanas tiesa noteica pirmstiesas apcietinājumu bijušajam Ukrainas prezidenta biroja vadītājam Andrijam Jermakam ar iespēju iemaksāt drošības naudu 140 miljonu grivnu apmērā. Par to "Facebook" ziņoja HACC preses dienests. Prokuratūra lūdza izmeklēšanas tiesnesi noteikt Jermakam pirmstiesas apcietinājumu ar drošības naudu 180 miljonu grivnu apmērā.
Ja bijušais Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs samaksās drošības naudu, viņš tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma centra, taču viņam būs jāievēro vairākas procesuālas saistības, tostarp jānodod pase un visu laiku jānēsā elektroniskā aproce, kā kontroles līdzkeli. Andrijs Jermaks tiesā paziņoja, ka pārsūdzēs šo lēmumu. Aizstāvībai ir trīs dienas, lai iesniegtu apelāciju. Jermaks apgalvo, ka centīsies savākt 140 miljonus grivnu, lai gan viņam personīgi šādas summas nav.
2026. gada 11. maijā Ukrainas Nacionālais korupcijas apkarošanas birojs (NABU) informēja Andriju Jermaku par aizdomām par nozieguma izdarīšanu saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa 209. panta 3. daļu (naudas atmazgāšana). Pirmstiesas izmeklēšanā tiek uzskatīts, ka bijušais Prezidenta kancelejas vadītājs kopā ar līdzdalībniekiem no 2021. līdz 2025. gadam Kijivas tuvumā luksusa villu "Dinastija" būvniecības laikā legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 8,9 miljonu ASV dolāru apmērā. 12. maijā NABU informēja vēl sešus organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus, kas legalizēja naudu luksusa villu "Dinastija" būvniecības laikā. Apsūdzēto vidū ir bijušais Ukrainas premjerministra vietnieks Oleksijs Černiševs un uzņēmējs Timurs Mindičs. Izmeklētāji uzskata, ka viņi legalizēja naudu no "Energoatom", kas tika saņemta kā kukuļi par līgumu parakstīšanu.