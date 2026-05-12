VIDEO: Ukrainas korupcijas apkarošanas birojs NABU atklāj "Dinastijas" lietu un Jermaka saistību ar to
Korupcijas apkarošanas aģentūras uzskata, ka Andrijs Jermaks luksusa villu būvniecības laikā legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus.
Bijušais Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks tiek turēts aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu luksusa villu "Dinastija" būvniecības laikā netālu no Kijivas, liecina Ukrainas Nacionālā korupcijas apkarošanas biroja (NABU) ziņojums.
Saskaņā ar pirmstiesas izmeklēšanas datiem Aleksejs Černišovs (ierakstos ar kodēto vārdu "Če Gevara"), kurš vadīja Kopienu un teritoriju attīstības ministriju, 2020. gada jūnijā nolīga uzņēmēju Timuru Mindiču (ierakstos ar kodēto vārdu "Karlsons"), lai uzceltu "Dinastijas" kotedžas.
Projektā bija iesaistīts arī Andrijs Jermaks (ierakstos saukts par R2). Apsūdzētie nolēma Kozinā, netālu no Kijivas, uzbūvēt sev četras "Dinastijas" rezidences. Lai slēptu patiesos īpašniekus, viņi izmantoja kodus no R1 līdz R4. Būvniecība tika veikta, legalizējot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Līdzekļi tika legalizēti vairākos veidos.
Saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa 209. panta 3. daļu uzsāktā pirmstiesas izmeklēšana uzskata, ka apsūdzētie no 2021. līdz 2025. gadam, būvējot savas dzīvojamās mājas, legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 8,9 miljonu ASV dolāru apmērā.
Pēc tam, kad stāsts par "Dinastiju" celtniecību nonāca plašsaziņas līdzekļos, iesaistītie mēģināja atbrīvot zemes gabalus un nepabeigtās mājiņas no iespējamā aresta, taču Augstākā korupcijas apkarošanas tiesa apmierināja NABU un SAPO lūgumu un konfiscēja zemes gabalus un nepabeigtās kotedžas.
Andrijs Jermaks, kā vēsta "Suspilne", komentēs skandālu pēc tam, kad "būs pabeigtas izmeklēšanas darbības". Viņš apgalvo, ka viņam pieder tikai dzīvoklis, bet nepieder nekādas luksusa mājas.
Fotoattēli no notikuma vietas un "nepabeigts process"
Ukraina veic izmeklēšanu pret prezidenta Volodimira Zelenska bijušajiem tuvākajiem sabiedrotajiem. 11. maija vakarā Ukrainas Nacionālā korupcijas apkarošanas biroja (NABU) detektīvi un Specializētās korupcijas apkarošanas prokuratūras (SAPO) prokurori veica izmeklēšanas darbības pret bijušo prezidenta biroja vadītāju Andriju Jermaku.
Informāciju pirmais ziņoja deputāts Jaroslavs Železņaks, savukārt korupcijas apkarošanas aģentūras vēlāk paziņoja par organizētas grupas, kas, iespējams, ir iesaistīta 10 miljonu dolāru atmazgāšanā, izmantojot elitāru nekustamo īpašumu attīstības projektu netālu no Kijivas, atmaskošanu.
Pēc Železņaka teiktā, ziņojumi par izmeklēšanas darbībām sāka izplatīties pēc tam, kad Kijivas iedzīvotāji pamanīja korupcijas apkarošanas darbiniekus bijušā prezidenta kancelejas vadītāja tuvumā un nosūtīja deputātam fotogrāfijas.
"Varbūt tā ir tikai kratīšana. Pagaidām vairāki avoti apgalvo tieši to. Kas, protams, joprojām padara situāciju interesantu, taču joprojām pastāv nepabeigta procesa sajūta," norādīja Železņaks.
SAPO paziņo par aizdomām pret bijušo Prezidenta biroja vadītāju
Neilgi pēc ziņojumu parādīšanās NABU un SAPO oficiāli paziņoja par organizētas grupas atmaskošanu, kas, pēc izmeklētāju domām, atmazgāja 10 miljonus dolāru, izmantojot elitāru būvniecības projektu netālu no Kijivas.
"Par aizdomām ir paziņots vienam no tās dalībniekiem — bijušajam Ukrainas prezidenta biroja vadītājam," paziņoja SAPO.
Aģentūra piebilda, ka aizdomās turēto rīcība ir klasificēta saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa 209. panta 3. daļu — noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizācija īpaši lielā apmērā vai organizētas grupas darbībā.
NABU and SAPO exposed an organized group accused of laundering ₴460M through elite construction near Kyiv. A suspicion notice was issued to former Presidential Office head Andriy Yermak under Part 3 of Article 209, with urgent investigative actions ongoing. #Ukraine pic.twitter.com/kpYay6etWj— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 11, 2026
Jermaks atstāja prezidenta amatu 2025. gadā
2025. gadā prezidents Volodimirs Zelenskis atlaida Andriju Jermaku no prezidenta biroja vadītāja amata. Vēlāk viņu nomainīja Kirilo Budanovs.
Varas iestādes oficiāli nenosauca aizdomās turētā vārdu. Tomēr Ukrainas plašsaziņas līdzekļi un politiķi, pamatojoties uz izmeklēšanas detaļām un atsaucēm uz bijušo prezidenta biroja vadītāju, šo lietu ir saistījuši tieši ar Andriju Jermaku.