Jermaks: kamēr Zelenskis būs prezidents, Ukraina neatteiksies no savas teritorijas
Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks noraidījis, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis neparakstīs līgumu par Ukrainas zemes atdošanu, jo tas ir pretrunā ar valsts konstitūciju un ukraiņu tautas gribu.
"Neviens saprātīgs cilvēks šodien neparakstīs dokumentu par teritoriju atdošanu," intervijā laikrakstam "Atlantic" sacīja Jermaks. "Kamēr Zelenskis ir prezidents, nevienam nevajadzētu gaidīt, ka mēs atteiksimies no teritorijām. Viņš neparakstīs līgumu par teritoriju nodošanu. Konstitūcija to aizliedz. Neviens to nevar darīt, ja vien nevēlas iet pret Ukrainas konstitūciju un Ukrainas tautu."
Sākotnējais 28 punktu ASV miera plāns, kas parādījās medijos, paredzēja, ka Ukraina atzīs Krievijas faktisko kontroli pār Krimu, visu Luhanskas un Doneckas apgabalu teritoriju, kā arī Krievijas karaspēka okupēto Hersonas un Zaporižjas apgabalu daļām. Vēlāk šis punkts no dokumenta tika izslēgts - plānots, ka teritoriālie jautājumi tiks apspriesti ASV un Ukrainas prezidentu personīgas tikšanās laikā.
"Viss, par ko mēs tagad patiešām varam runāt, ir kontaktlīnijas noteikšana," sacīja Jermaks. Jermaks vada Ukrainas sarunu grupu. Iepriekš viņš sacīja, ka Ukraina un ASV turpinās apspriest ASV miera plānu vēlāk šonedēļ.