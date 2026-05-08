Zelenskis ar dekrētu atļauj parādi Maskavā.
Pasaulē
Šodien 23:07
Zelenskis atļauj Krievijai rīkot parādi Sarkanajā laukumā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien izdevis dekrētu, ar kuru atļāvis Krievijai 9. maijā sarīkot parādi Sarkanajā laukumā.
"Ņemot vērā daudzos lūgumus, ar humāno mērķi, kas izklāstīts sarunās ar Amerikas pusi 8. maijā, es izdodu dekrētu: atļaut sarīkot parādi Maskavā, Krievijas Federācijā, 2026. gada 9. maijā. Parādes norises laikā (no 2026. gada 9. maija plkst. 10.00 pēc Kijivas laika) Sarkanā laukuma teritoriālais laukums tiek izslēgts no Ukrainas ieroču izmantošanas plāna," teikts Zelenska parakstītajā dekrētā.
Dekrētā ir skaidri norādītas šī "laukuma" koordinātas - tie ir visi četri Sarkanā laukuma stūri.
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka Ukraina un Krievija ir vienojušās no sestdienas ievērot trīs dienu pamieru un savstarpēji apmainīties ar 1000 gūstekņiem.