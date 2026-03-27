Putins vēlas visu Donbasu: Kremļa saimnieks slēgtā sanāksmē lūdzis oligarhiem naudu karam
Slēgtā sanāksmē ar lielo uzņēmumu vadītājiem diktators Vladimirs Putins piedāvāja finansēt turpmāku agresiju pret Ukrainu.
Krievijas diktators Vladimirs Putins rīkoja slēgtu tikšanos ar lielā biznesa pārstāvjiem. Tikšanās laikā viņš paziņoja par plāniem turpināt karu un aicināja oligarhus iesaistīties, vēsta Krievijas izdevums "The Bell", atsaucoties uz avotiem.
"Teica, ka mēs karosim," žurnālistiem sacīja viens no tikšanās dalībniekiem. Saskaņā ar cita avota teikto, diktators mazināja savas ambīcijas, tikšanās laikā viņš runāja par plāniem sasniegt "Donbasa robežas".
Pēc tam, saskaņā ar avotiem, Putins ierosināja uzņēmumiem veikt "brīvprātīgas" iemaksas budžetā, lai atbalstītu kara turpināšanu.
Iniciatīva it kā nāca no "Rosņeft" izpilddirektora Igora Sečina. Sečins pat iepriekš nosūtīja Putinam vēstuli, ierosinot "sakustināt biznesu". Kā instruments tika piedāvāta federālo aizdevumu kara obligāciju izvietošana.
Daži tikšanās dalībnieki nekavējoties pauda vēlmi atbalstīt iniciatīvu. Saskaņā ar avotiem oligarhs Suleimans Kerimovs solīja ziedot 100 miljardus rubļu.
Pasākuma publiskajā daļā Putins atkārtoja savus argumentus, kas attaisno agresiju pret Ukrainu. Viņš atkal apgalvoja, ka bijis "spiests" sākt karu.
Zīmīgi, ka viņš brīdināja uzņēmumus no pārmērīga optimisma par izejvielu cenu pieaugumu Tuvo Austrumu eskalācijas laikā.
"Mums jāpaliek piesardzīgiem. Ja tirgi šodien svārstās vienā virzienā, rīt tie varētu svārstīties citā virzienā," sacīja diktators.
Iepriekš Putins izvairījās no krievu miljardieru jautājumiem Krievijas ekonomisko problēmu laikā.