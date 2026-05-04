Kremlī valda paranoja: baidoties no apvērsuma, bezprecedenta līmenī pastiprināta Putina apsardze
Bažījoties par valsts apvērsuma draudiem un iespējamiem dronu triecieniem, Kremlis bezprecedenta līmenī pastiprinājis Krievijas diktatora Vladimira Putina apsardzi, liecina ASV telekanāla CNN rīcībā nonācis Eiropas izlūkdienestu ziņojums.
Dokumentā atklāts, ka Putina tuvākā loka personu mājokļos uzstādītas stingras novērošanas sistēmas. Savukārt apkalpojošajam personālam, sākot no pavāriem un beidzot ar fotogrāfiem, stingri aizliegts pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Ikvienam apmeklētājam jāiziet dubulta drošības pārbaude, bet darbinieki diktatora klātbūtnē drīkst lietot tikai tādus mobilos tālruņus, kuriem nav interneta savienojuma.
Šie drastiskie drošības pieņemti pēc kāda augsta ranga ģenerāļa slepkavības 2025. gada izskaņā, kas ievērojami saasināja jau tā valdošo spriedzi Krievijas spēka struktūrās. Reaģējot uz apdraudējumu, Putins ir būtiski ierobežojis savu pārvietošanos – viņš vairs nedodas uz tradicionālajām rezidencēm Maskavas apgabalā un Valdajā, kā arī šogad nav apmeklējis nevienu militāro objektu. Tā vietā Krievijas līderis lielākoties slēpjas modernizētos bunkuros, tostarp Krasnodaras novadā, bet sabiedrībai arvien biežāk tiek demonstrēti iepriekš ierakstīti videomateriāli.
Izlūkdienestu dati liecina, ka kopš 2026. gada marta Kremlī valda nopietnas bažas par sazvērestības vai pat valsts apvērsuma risku. Īpašu satraukumu rada iespējama atentāta draudi, izmantojot bezpilota lidaparātus, turklāt izskan aizdomas, ka uzbrukumu varētu organizēt pašas Krievijas elites pārstāvji. Ziņojumā kā viens no potenciālajiem draudiem varas stabilitātei minēts arī Sergejs Šoigu viņa ietekmes dēļ militārajās aprindās, taču konkrēti pierādījumi šim apgalvojumam netiek sniegti.
Spriedzi valsts iekšienē vēl vairāk pastiprina smagie zaudējumi karā pret Ukrainu, ekonomiskās grūtības un konflikts starp drošības iestādēm. Pēc ģenerālleitnanta slepkavības Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs veltījis skarbu kritiku Federālā drošības dienesta (FSB) vadītājam Aleksandram Bortņikovam par nepilnībām aizsardzības sistēmā.
Vispārējā paranojas gaisotne atstājusi tiešu ietekmi arī uz gaidāmajiem 9. maija pasākumiem Maskavā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs jau apstiprinājis, ka drošības apsvērumu un iespējamo triecienu draudu dēļ smagā militārā tehnika šogad parādē nepiedalīsies.
Tikmēr Putina personīgā apsardze, kas ir viena no noslēgtākajām institūcijām Krievijā, publisko pasākumu drošību pacēlusi vēl nepieredzētā līmenī. Publiski pieejamā informācija liecina, ka diktatora miesassargu arsenālā tagad ietilpst ar kevlāru pastiprināti bruņu lietussargi un īpaši portfeļi, kas acumirklī transformējami par aizsargvairogiem. Turklāt, lai novērstu FPV dronu uzbrukuma risku, Putina klātbūtnē apsargi pastāvīgi izmanto pārnēsājamas radioelektroniskās cīņas iekārtas.