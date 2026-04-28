Ukrainas bezpilota lidaparātu spēki paplašina iznīcināšanas zonu okupētajos reģionos
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku (SBS) komandieris paziņoja, ka FP-2 vidēja darbības rādiusa bezpilota lidaparāti veica darbu okupētajos Doneckas, Luhanskas un Zaporižjas apgabalos laikā no 23. līdz 25. aprīlim.
Ukrainas bezpilota sistēmu spēki laikā no 23. līdz 25. aprīlim okupētajos Doneckas, Luhanskas un Zaporižjas apgabalos uzbruka Krievijas lokomotīvēm, sakaru torņiem, munīcijas noliktavām, bezpilota lidaparātu nosēšanās vietai un loģistikas centram, ziņoja Bezpilota sistēmu spēku (SBS) komandieris Roberts "Maģārs" Brovdi. Komandieris sacīja, ka bezpilota sistēmu spēki paplašina iznīcināšanas zonu, pastiprinot savas operācijas operatīvajā dziļumā okupētajās teritorijās.
Ukrainas dronu kampaņa vairs nav tikai virsrakstu virkne, bet gan kara pamatā esošā loģika. Tas, kas sākās kā oportūnistiski reidi Krievijas aizmugures pozīcijās, ir pārvērties koordinētās darbībās, lai padarītu Krievijas loģistikas, enerģētikas un komandvadības infrastruktūru neilgtspējīgu neatkarīgi no tās atrašanās vietas — okupētajā Ukrainas teritorijā, Krievijas dienvidos vai Baltijā, Kaspijas jūras naftas atradnēs vai Urālu tuvumā.
"Laipni lūgti akmens laikmetā!"
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku dziļo triecienu centrs uzņem apgriezienus, sacīja Brovdi, jo dzelzceļa loģistika, noliktavas, degvielas bāzes, sakari un komandpunkti tagad tiek pakļauti triecienam.
"Putnu būs pietiekami," viņš piebilda, atsaucoties uz vidēja darbības rādiusa droniem.
"Maģārs" atzīmēja, ka triecieni maina pašu okupantu klātbūtnes loģiku aizmugurē, piespiežot viņus slēpties, izklīst un zaudēt kontroli pār apgādi.
Brovdi kampaņu formulēja raksturīgi spilgtos vārdos: "Laipni lūgti akmens laikmetā," viņš rakstīja, sakot Krievijas karaspēkam okupētajās teritorijās, ka dzelzceļa loģistika kļūs par "suņu pajūgiem un gondolām", interneta "baložiem", un noliktavas un degvielas uzpildes stacijas atkāpsies "aiz Urāliem".
Kam uzbruka, ar ko un kur
Visi triecieni tika veikti, izmantojot vietēji ražotus FP-2 vidēja darbības rādiusa trieciendronus, redzams "Maģāra" video.
- 25. aprīlī 414. SBS brigādes "Maģāra putni" 9. bataljons "Kairos" izmantoja divus dronus, lai uzbruktu divām Krievijas lokomotīvēm okupētajās Doneckas apgabala daļās. Vēlāk tās pašas vienības piloti uzbruka citam braucošam Krievijas vilcienam.
- 24. aprīlī 20. SBS brigāde "K-2" izmantoja divus dronus, lai iznīcinātu Krievijas loģistikas centru okupētajās Luhanskas apgabala daļās. Tajā pašā dienā 412. SBS brigāde NEMESIS uzbruka sakaru tornim Zaporižjas apgabalā — konstrukcija pilnībā sabruka.
- Laikā no 23. līdz 25. aprīlim 9. "Kairos" bataljons un 1. SBS centrs uzbruka vairākiem sakaru centriem un vēl vienam tornim okupētajos Doneckas un Zaporižjas apgabalos. 25. aprīlī 9. bataljons arī identificēja un veica triecienu pa okupantu pagaidu izvietošanas punktu okupētajā Zaporižjas apgabalā.
- 23. aprīlī 1. SBS centra speciālisti iznīcināja Krievijas munīcijas un piegādes noliktavu Luhanskas apgabalā. 24. aprīlī NEMESIS piloti uzbruka Krievijas bezpilota lidaparātu nosēšanās vietai un noliktavai okupētajā Zaporižjas apgabalā. Tajā pašā dienā 1. SBS centrs uzbruka vēl vienai Krievijas munīcijas noliktavai okupētajā Luhanskas apgabalā.
Kampaņa, kas joprojām tiek paplašināta
SBS šī gada sākumā izveidoja Dziļo triecienu centru, lai koordinētu tālas darbības dronu operācijas pret augstas prioritātes Krievijas mērķiem okupētajās teritorijās un ārpus tām. Centrs ir paātrinājis triecienu tempu, nakts operācijas pret "Iskander" raķešu bāzēm, pretgaisa aizsardzības sistēmām un pat elitārās Krievijas dronu vienības "Rubikon" objektiem. Visi triecieni tika veikti vienā 16 mērķu paketē 16. aprīlī.
Ukrainas dronu spēki tikai 2026. gada pirmajās 48 dienās ir trāpījuši 240 jutīgiem mērķiem visā Krievijā un okupētajās teritorijās. SBS vienības tikai martā ir iznīcinājušas 26 Krievijas pretgaisa aizsardzības elementus operacionālajā dziļumā, un Buk-M3 iznīcināts 50 km attālumā Brjanskas apgabalā.
Brovdi deklarētais mērķis ir palielināt SBS līdz 5% no Ukrainas kopējā militārpersonu skaita — pietiekami, viņš apgalvoja pagājušā gada septembrī, lai nodrošinātu pilnīgu frontes pārklājumu visos trijos dziļumos: taktiskajā, operatīvajā un stratēģiskajā.