Astoņi precīzi dronu triecieni: Doneckā likvidēts FDD mobilo operāciju direktorāta štābs
Ukrainas Bezpilotu sistēmu spēki okupētajā Doneckā veica astoņus precīzus triecienus pa Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) mobilo operāciju direktorāta komandpunktu, radot okupācijas spēkiem ievērojamus personāla zaudējumus.
Bezpilota bezpilotu sistēmu spēki veiksmīgi veica kopīgus triecienus pret okupantiem, un Doneckā tika iznīcināts Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) mobilo operāciju direktorāta komandpunkts. Par to ziņoja Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi "Maģārs".
22. aprīļa rītā plkst. 8:01 tika veikti astoņi precīzi triecieni, izmantojot FP-2 dronus ar kaujas galviņām, kuru svars ir no 60 līdz 100 kilogramiem. Ienaidnieks cieta 27 zaudējumus: 12 virsnieki tika nogalināti un 15 ievainoti. FDD mobilo oprāciju direktorāts (UMD) ir operatīva vienība FDD pretizlūkošanas dienesta ietvaros, kas veic specvienību funkcijas un piedalās atsevišķās operācijās tā sauktā "netīrā" kara ietvaros Ukrainas okupētajā teritorijā.
Struktūra nodarbojas ar pretizlūkošanas darbībām, sabotāžu un militārām operācijām, izlūkošanas tīklu veidošanu, Krievijas Federācijai nelojālu personu identificēšanu un aizturēšanu, kā arī prokrievisku grupējumu koordinēšanu. Ukrainā tā veic vervēšanas pasākumus un īsteno sabotāžas operācijas, tostarp teroristu uzbrukumus un ļaunprātīgu dedzināšanu.
Operāciju štāba likvidēšanai izstrādāja Bezpilota sistēmu spēku dziļās iesaistes centrs sadarbībā ar Nacionālās gvardes "Azov" 1. korpusu, un to īstenoja Ukrainas Bezpilotu spēku Vidējā trieciena vienība.