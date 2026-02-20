"Madjāra" dronu vienība veikusi izcilu operāciju, nakts laikā iznīcinot 3 augstvērtīgus okupantu mērķus
Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts "Madjārs" Brovdi paziņoja par Krievijas okupantu pretgaisa aizsardzības sistēmu postījumiem un desmitiem miljonu dolāru vērta aprīkojuma iznīcināšanu.
Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi ziņoja par nakts operācijas rezultātiem, kuras laikā Ukrainas spēki veica precīzu triecienu pa ienaidnieka pretgaisa aizsardzību. Viņš norāda, ka vienas nakts laikā okupētajā Zaporižjas apgabala teritorijā tika iznīcinātas trīs pretgaisa raķešu sistēmas "Tor".
Operāciju veica viena no bezpilotu sistēmu spēku apakšvienībām, ko koordinēja "middle strike" komandcentrs. Galvenais mērķis bija identificēt un likvidēt galvenos mērķus ienaidnieka pretgaisa aizsardzības sistēmā. Triecieni tika veikti vienlaicīgi vairākās pozīcijās, neatstājot pretgaisa aizsardzības sistēmu apkalpēm laiku reaģēt. "Madjārs" uzsvēra, ka šādu sistēmu iznīcināšana ir bezpilotu sistēmu spēku prioritāte. Šīs sistēmas nodrošina aizsegu okupācijas spēkiem un rada nopietnas problēmas Ukrainas droniem un lidmašīnām, tāpēc to sistemātiska iznīcināšana tieši ietekmē situāciju frontē.
Uzbrukumā tika izmantoti FP-2 uzbrukuma droni ar aptuveni 60 kg smagu kaujas galviņu. Šāds lādiņš, ja ar to tiek precīzi trāpīts, neatstāj praktiski nekādas izredzes nevienam aprīkojumam. Rezultātā trīs pretgaisa aizsardzības sistēmas tika pilnībā iznīcinātas. "Madjārs" lēš, ka iznīcinātā aprīkojuma vērtība varētu sasniegt aptuveni 75 miljonus dolāru. Tomēr, kā atzīmēja Brovdi, bojājumu apmērs nav vienīgā problēma. Daudz svarīgāka ir tuvās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas vājināšanās, kas kavē Ukrainas spēku operācijas. Ukrainas bezpilotu sistēmu spēki norāda, ka šādas operācijas turpināsies.