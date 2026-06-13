IUB aizliedz slēgt līgumu 60 000 eiro vērtajā iepirkumā par aprēķiniem jauna nacionālā futbola stadiona būvniecībai Rīgā
Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aizliedzis slēgt līgumu Latvijas Nacionālā sporta centra (LNSC) iepirkumā par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu jauna nacionālā futbola stadiona Rīgā būvniecībai, liecina informācija IUB mājaslapā.
Šāds lēmums pieņemts pēc SIA "KPMG Baltija" iesniegtās sūdzības izskatīšanas.
Sūdzības iesniedzēja uzskata, ka pasūtītājs nepamatoti noraidīja iesniedzēja piedāvājumu, jo projekta vadītāja pieredzes prasība tika interpretēta sašaurināti, prasot pieredzi tikai publiskā partnera pusē, lai gan nolikuma teksts to neparedz.
IUB atzina, ka iebildums ir pamatots. No nolikuma redakcijas neizriet, ka projekta vadītāja pieredze ir apliecināma tikai publiskā partnera pusē un pasūtītāja iepriekš sniegtie skaidrojumi par "publiskā partnera" pieredzi ir attiecināmi uz finanšu ekspertu, nevis uz projekta vadītāju.
Tāpat "KPMG Baltija" sūdzējās, ka pasūtītājs nepamatoti secinājis, ka piedāvātais projekta vadītājs neatbilst prasībai par dalību finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādē un saskaņošanā, lai gan iesniegtā informācija neļauj viennozīmīgi apgalvot neatbilstību.
IUB secinājis, ka arī šis iebildums ir pamatots. No prasības formulējuma neizriet, ka tieši šim speciālistam pašam ir jāveic saskaņošanas process, turklāt no piedāvājumā ietvertās informācijas nav pamata viennozīmīgi apgalvot neatbilstību.
Līdz ar to IUB atcēla LNSC iepirkuma komisijas 24. aprīļa lēmumu par konkursa rezultātiem, un uzdeva pasūtītājam 30 darbdienu laikā novērst konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus un pieņemot jaunu lēmumu, par to informējot IUB un pretendentus.
LNSC iepirkumu komisija 24. aprīlī par iepirkuma uzvarētāju atzina SIA "PricewaterhouseCoopers", bet "KPMG Baltija" piedāvājumu noraidīja.
Jau ziņots, ka šī gada janvārī LNSC izsludināja konkursu, lai izraudzītos uzņēmumu, kas veiks finanšu un ekonomisko aprēķinu par jauna nacionālā futbola stadiona Rīgā būvniecību.
Informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā liecina, ka iepirkuma paredzētā līgumcena ir 60 000 eiro, bet aprēķini būs jāveic piecu mēnešu laikā.
Valdība pērn rudenī pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu par jauna nacionālā futbola stadiona būvniecības iespējām Rīgā, sākot sagatavošanās posmu iespējamam publiskās un privātās partnerības projektam. Valdība gan nav uzņēmusies finansiālas saistības.
Ziņojumā izvērtētas vairākas alternatīvas - no esošā Daugavas stadiona pārbūves līdz jauna stadiona būvniecībai uz valsts, pašvaldības vai privātas zemes. Padziļinātai analīzei izvirzīti trīs scenāriji, un kā perspektīvākais novērtēts publiskās un privātās partnerības modelis uz valsts vai pašvaldības zemes.
Darba grupa secinājusi, ka neviens no variantiem nav pilnībā komerciāli pašpietiekams, tādēļ publiskajam sektoram būtu jāuzņemas daļa finansējuma riska. Vienlaikus norādīts, ka futbola infrastruktūras attīstība varētu dot būtisku ekonomisko pienesumu.
Valdība uzdeva LNSC līdz 2026. gada pavasarim sagatavot finanšu un ekonomiskos aprēķinus, lai izvērtētu projekta īstenošanas iespējas un pamatotu publiskās un privātās partnerības modeļa lietderību.