"Madjārs" paziņo, ka katru dienu tiek iznīcināti trīs Krievijas armijas bataljoni, bet ar to nepietiek
Ukrainas dronu vienības "Madyar Birds" vadītājs Roberts Brovdi ar segvārdu "Madjārs" paskaidroja, kas Ukrainas Bruņoto spēku komandieriem jādara, lai palielinātu likvidēto okupantu skaitu un pielīdzinātu spēkus ienaidniekam.
28. janvārī tika ziņots, ka kaujas laukā katru dienu tiek iznīcināti vismaz trīs Krievijas armijas bataljoni (bataljons parasti sastāv no 300 līdz 800 karavīriem - red.). Ar šo paziņojumu Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi "Madjārs" nāca klajā pasākumā "Dronu armija 2025".
"Ar to nepietiek. Mums ir jāiznīcina daudz lielāks ienaidnieka skaits," majors paziņoja video, kas ievietots Bezpilota sistēmu spēku "Facebook" lapā.
"Madjārs" uzskata, ka šis mērķis ir komandieru prerogatīva, un, lai to sasniegtu, viņiem ir jānodrošina personāla drošība, "atstumjot tos" no uguns līnijas. Bezpilota sistēmu spēku komandieris ir pārliecināts, ka lielākā daļa ienaidnieka sadursmju ir jāveic no attāluma. Majors piebilda, ka viņš saprot galveno problēmu, ar ko saskaras Ukrainas Bruņotie spēki, un risina to tieši.
"Visi, kas gribēja cīnīties, jau cīnās vai ir miruši. Nevajadzētu gaidīt, ka visi, kas četrus gadus negribēja cīnīties, brīvprātīgi mums pievienosies. Mobilizācijas jautājumos mēs negaidām rozā brilles," uzsvēra Bezpilota sistēmu spēku izveidotājs.
Majors pauda pārliecību, ka šis ir vienīgais veids, kā kompensēt spēku līmeņu atšķirības ar ienaidnieku un nepietiekamo Ukrainas bruņoto spēku personāla pastiprinājumu. "Madjārs" skaidri norādīja, ka, tiklīdz citām Ukrainas armijas vienībām būs pietiekami attīstīta bezpilota komponente, Bezpilota sistēmu spēki "pāries operatīvajā līmenī".
Roberts Brovdi jeb "Madjārs" ir bijušais uzņēmējs no Aizkarpatijas apgabala (reģions ar lielu ungāru minoritāti, no kurienes nāk arī viņa iesauka "Madjārs"). Viņš kopš 2022. gada Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā vada dronu izlūkošanas triecienvienību, kas ļoti aktīvi darbojas frontē.
Vienība veic triecienus Krievijas pozīcijām un izlūkošanu ar FPV droniem. "Madjārs" un viņa komanda ir kļuvuši pazīstami ar videoierakstiem, kuros redzama lieliska dronu precizitāte un efektivitāte, tostarp triecieni Krievijas karavīriem un tehnikai.