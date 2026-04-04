VIDEO: Ukrainas dronu vienības iznīcinājušas svarīgus mērķus dziļi aiz krievu okupantu līnijām
Ukrainas Bezpilotu sistēmu spēku komandieris "Madjārs" atklāja informāciju par virkni operāciju, kuru laikā tika iznīcināti svarīgi Krievijas objekti tālu aiz frontes līnijām.
Ukrainas bezpilota lidaparātu operatori veica virkni sekmīgu triecienu pret galvenajiem ienaidnieka militārajiem mērķiem Krievijas Federācijā un okupētajās teritorijās.
Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts "Madjārs" Brovdi norāda, ka 4. aprīļa naktī tika iznīcināti vairāki svarīgi ienaidnieka mērķi.
Feodosijā tika trāpīts ļoti vērtīgam objektam – daudzfunkcionālai "S-400" pretgaisa aizsardzības sistēmas radaru stacijai, kas spēj atklāt mērķus līdz 600 km attālumā. Vienlaikus Doneckas apgabalā netālu no Začatovkas tika iznīcināta pretgaisa aizsardzības sistēma "Tor". Tika apstiprināti arī triecieni pret pretgaisa aizsardzības platformu "ZU-23-2" Luhanskas apgabalā un degvielas cisternu. Turklāt okupētajās Doneckas, Luhanskas un Zaporižjes apgabalu teritorijās tika uzbrukts loģistikas centriem, noliktavām, komandpunktiem un Krievijas karaspēka koncentrācijas vietām.
Atsevišķi "Madjārs" ziņoja par triecieniem pa "Shahed" bezpilota lidaparātu palaišanas infrastruktūru Brjanskas un Kurskas apgabalos Krievijā, iznīcinot divus centrus un dronu apmācības bāzes. Tas varētu īslaicīgi samazināt Krievijas armijas uzbrukuma bezpilota lidaparātu spējas.