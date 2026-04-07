Ukraiņu dronu vienības uzspridzina okupantu fregati "Admiral Makarov", kas šāva uz Ukrainu "Kaļibr" raķetes

Tika veikts trieciens pa vienu no "Kaļibr" raķešu bāzes kuģiem, ko okupanti izmantoja uzbrukumiem Ukrainai. Kuģis mēģināja izmantot savu pretgaisa aizsardzību, taču tas netraucēja droniem trāpīt mērķī.

Naktī uz 6. aprīli Ukrainas bruņoto spēku bezpilota sistēmu spēki netālu no Novorosijskas trāpīja Krievijas "Admiral Makarov" klases fregatei. Trieciens tika veikts arī urbšanas platformai "Sivash". Operāciju apstiprināja Ukrainas bruņoto spēku bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi (Madjārs). Saskaņā ar pieejamo informāciju, attiecīgā fregate ir "Kaļibr" spārnoto raķešu nesējkuģis. Uzbrukuma laikā kuģis mēģināja izmantot pretgaisa aizsardzību, taču tas netraucēja Ukrainas bezpilota lidaparātiem trāpīt mērķī. Bojājumu apmērs tiek noteikts, bet ziņo, ka fregatei "Project 11356R" trāpīts vismaz divas reizes. Triecieni tika reģistrēti netālu no "Kaļibr" palaišanas iekārtām un priekšgala sekcijā. Redzamie bojājumi ir ierobežoti, tomēr, visticamāk, apkalpes locekļu vidū ir upuri.

Foto: Ekrānuzņēmums
"Admiral Makarov" mēģināja izmantot savu pretgaisa aizsardzību, bet tas nelīdzēja.
Trieciens "Kaļibr" raķešu nesējkuģim

"Admiral Makarov" klases fregates ir vieni no galvenajiem kuģiem, ko Krievija izmanto raķešu triecienos. Tās spēj nest līdz astoņām "Kaļibr" raķetēm un ir aprīkotas ar pretgaisa sistēmu "Štiļ-1". Ukrainas puse ziņo, ka operāciju veica Bezpilota sistēmu spēku vienības koordinācijā ar Ukrainas Drošības dienestu (SBU). Vienlaikus tika ziņots par ugunsgrēkiem netālu no Šešharas ostas Novorosijskā. 

Uzbrukums urbšanas platformai

Atsevišķi ziņots, ka trāpīts peldošajami urbšanas platformai "Sivaš". Uzbrukumu veica 413. atsevišķās bezpilota sistēmu vienība sadarbībā ar Ukrainas Jūras spēkiem. FP droni demonstrēja savu darbības rādiusu. Tiek ziņots, ka trieciens tika pārraidīts tiešraidē. Tas norāda uz iespēju izmantot tālas darbības rādiusa dronus pat ievērojamā attālumā no frontes līnijas.

Citi šobrīd lasa