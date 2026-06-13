Latvijas volejbolisti piedzīvo pirmo neveiksmi Eiropas līgas spēlēs, piekāpjoties Melnkalnei
Latvijas vīriešu volejbola izlase sestdien Portugālē piedzīvoja pirmo zaudējumu 2026. gada Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas spēlēs. Latvijas volejbolisti ar 1-3 (25:21, 22:25, 19:25, 22:25) piekāpās Melnkalnei.
Latvijas izlasē 21 punktu guva Renārs Jansons, Gustavs Freimanis piecus no 14 punktiem sakrāja blokā, bet 13 punktus guva komandas kapteinis Kristaps Šmits.
Pretiniekiem 24 punktus guva Milutins Pavičevičs, trīsreiz izceļoties blokā, 15 punktus - Vukašins Cimbaļevičs un 12 - Matija Činčurs.
Latvija pirmajā sabraukumā Rīgā trijos setos pieveica Rumānijas un Kosovas vienības.
Melnkalne sabraukumā Austrijas pilsētā Švehatā četros setos piekāpās Somijai un pārspēja laukuma saimnieci Austriju.
Ar sešiem punktiem trīs spēlēs Latvijas izlase turnīra tabulā ieņem 12. vietu, bet Melnkalne ar sešiem punktiem četrās spēlēs - 18. vietu 27 komandu vidū.
Starptautiskās Volejbola federācijas (FIVB) pasaules rangā latvieši ieņem 44. vietu, bet Melnkalne atrodas 56. vietā.
Svētdien Latvijas izlase tiksies ar Portugāli.
Pēc sacensību pārstrukturizācijas Eiropas līga ir arī daļa no kvalifikācijas uz 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīru. Katrai no komandām kopā paredzēti trīs sabraukumi, pēc kuriem četras spēcīgākās piedalīsies fināla kārtā.
Latvijas izlase šogad cīnīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Latvijas valstsvienības sastāvs:
Toms Vanags ("Floby", Zviedrija), Jēkabs Dzenis ("Corigliano", Itālija), Gustavs Freimanis (Māseikas "Greenyard", Beļģija), Renārs Pauls Jansons (Karlovi Varu ČEZ, Čehija), Kristaps Šmits (Abū Dabī "Al Ain", AAE), Edvīns Skrūders, Kaspars Kronbergs, Aleksejs Formanickis, Eduards Dūdens (visi - "Robežsardze"/RSU), Markuss Vensbergs ("Parnu", Igaunija), Armands Rokjāns, Kristers Landzāns (abi - Bleiburgas "Zadruga Aich/Dob", Austrija), Patriks Pinka (Gentes "Caruur", Beļģija), Artūrs Gulovs ("Jēkabpils lūši").