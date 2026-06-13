Artūrs Žagars
Basketbols
Šodien 22:44
Žagars pieticīgs, "Fenerbahce" zaudē pirmajā Turcijas basketbola līgas finālspēlē
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars sestdien guva sešus punktus Stambulas "Fenerbahce" zaudējumā pirmajā Turcijas superlīgas fināla mačā.
"Fenerbahce" savā laukumā divu Stambulas klubu cīņā ar 80:88 (16:27, 26:16, 19:19, 19:26) zaudēja "Besiktas", sērijā līdz trim uzvarām nokļūstot zaudētājos ar 0-1.
Žagars desmit minūtēs un 48 sekundēs laukumā grozā raidīja divus no sešiem tālmetieniem. Viņa kontā arī divas piezīmes, izprovocēts pārkāpums pretiniekam, +/- rādītājs -2 un efektivitātes koeficients divi.
"Fenerbahce" rindās pa 16 punktiem guva Tariks Biberovičs un Veids Boldvins, izceļoties ar attiecīgi piecām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm. Viesiem 20 punktus guva Berks Ugurlu.
Arī otrā sērijas spēle pirmdien notiks "Fenerbahce" laukumā.
Pusfinālā "Fenerbahce" sērijā ar 3-1 apspēlēja Rolanda Šmita pārstāvēto Stambulas "Anadolu Efes".