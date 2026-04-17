Latvija apsver savas iespējas navigācijas brīvības nodrošināšanā Hormuza šaurumā, pauž Siliņa
Latvija apsver savas ieguldījuma iespējas navigācijas brīvības nodrošināšanā Hormuza šaurumā, sociālajos tīklos paudusi Latvijas premjerministre Evika Siliņa (JV).
"Latvija atbalsta starptautiskos centienus navigācijas brīvības nodrošināšanā Hormuza šaurumā. Pie šī mērķa mums jāstrādā kopā ar ASV. Apsveram mūsu valsts ieguldījuma iespējas. Pateicos par Francijas un Lielbritānijas līderu vadošo lomu starptautiskas koalīcijas veidošanā. Kopā ar Igaunijas premjeru piedalījos pirmajā valstu līderu virtuālajā sanāksmē," mikroblogošanas vietnē "X" norāda premjere.
Jāpiebilst, ka Lielbritānija un Francija ir paziņojušas, ka vadīs miermīlīgu misiju, lai aizsargātu kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā. Kā norāda Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, misija tiks izveidota, tiklīdz būs beigusies karadarbība un apstākļi to ļaus. Teherānas spēki faktiski slēdza šaurumu pēc tam, kad 28. februārī sākās ASV un Izraēlas gaisa triecieni Irānai.
Francijas prezidents Emanuels Makrons un Stārmers šodien Parīzē uzņēma valstu līderus, lai apspriestu kuģošanas brīvības garantēšanu Hormuza šaurumā pēc kara beigām. Kamēr sarunas notika, Teherāna paziņoja, ka pamiera laikā atver Hormuza šaurumu, un ASV prezidents Donalds Tramps atzinīgi novērtēja šo soli. Vienlaikus Tramps pavēstīja, ka ASV turpinās bloķēt Irānas ostas.
"Es varu apstiprināt, ka Lielbritānija kopā ar Franciju vadīs daudznacionālu misiju, lai aizsargātu kuģošanas brīvību, tiklīdz apstākļi to ļaus," paziņoja Stārmers, uzsverot, ka misija būs miermīlīga un tai būs aizsardzības raksturs.
"Mēs aicinām visas valstis, kas ir ieinteresētas pasaules tirdzniecības brīvā plūsmā, pievienoties mums. Dažas jau ir paudušas gatavību sniegt savu ieguldījumu," atklāja britu premjers.
"Nākamnedēļ Londonā notiks militārās plānošanas konference, kurā mēs paziņosim sīkāku informāciju par misijas sastāvu, un vairāk nekā ducis valstu jau ir piedāvājušas ieguldīt līdzekļus," norādīja Stārmers.