Spriedze pie Hormuza šauruma pieaug - Irāna raida uguni pret diviem kuģiem. "Jūs man devāt atļauju doties ceļā! Un tagad jūs šaujat!
Irānas militārie spēki sestdien atjaunoja stingru kontroli pār Hormuza šaurumu, spriedzei reģionā pieaugot. Kamēr ASV prezidents norāda, ka "miera sarunas rit veiksmīgi", Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs paziņojis, ka ASV ir “stratēģiski sakautas”.
Saskaņā ar Lielbritānijas jūras drošības dienestu divas Irānas patruļlaivas aizvadītajā dienā atklāja uguni uz tankkuģi pie Omānas krastiem - notikumā nebija cietušo. Tikmēr atsevišķā incidentā kādam konteinerkuģim trāpīja nezināmas izcelsmes lādiņš, kas bojāja daļu kravas. Irāna vienlaikus paziņoja, ka šaurums atrodas pilnīgā tās bruņoto spēku kontrolē un ka blokādes turpināšana tiek uzskatīta par pamiera pārkāpumu.
Viens no diviem kuģiem kas tika sašauts identificēts kā kuģis "Sanmar Herald", kas kuģoja zem Indijas karoga. Mediju rīcībā nonācis radiopārraides audioieraksts no jūras izlūkošanas uzņēmuma "Tanker Trackers", kas izseko kravu. Tajā dzirdams, kā kāda persona identificē kuģi un saka, ka tā ir saņēmusi atļauju šķērsot šaurumu. "Jūs man devāt atļauju doties ceļā! Un tagad jūs šaujat! Ļaujiet man pagriezties atpakaļ!" ierakstā norāda persona.
ASV prezidents Donalds Tramps uzsvēra, ka Teherāna "kļuva mazliet piemīlīga", atjaunojot Hormuza šauruma bloķēšanu, piebilstot, ka "viņi nevar mūs šantažēt." Tāpat Baltā nama saimnieks norādīja, ka pamiera sarunas ar Irānu "rit ļoti labi", neskatoties uz jūras šauruma atkārtotu slēgšanu.
Tikmēr sarunas starp ASV un Irānu turpinās bez konkrēta rezultāta — ASV atzinusi, ka “kas pēdējiem vienošanās punktiem abu valstu starpā valda domstarpības”. Tikmēr Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs paziņojis, ka ASV ir “stratēģiski sakautas”. “Ienaidnieks ir stratēģiski sakauts,” viņš teica valsts raidorganizācijā “Islāma Republika Irāna”. “Mēs neesam iznīcinājuši ienaidnieku, viņiem joprojām ir nauda un ieroči, bet viņi stratēģiskajā ziņā ir sakauti.”