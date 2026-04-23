Irāna paziņo, ka neatvērs Hormuza šaurumu, kamēr ASV turpina bloķēt tās ostas
Irāna trešdien paziņoja, ka neatvērs Hormuza šaurumu, kamēr ASV turpina bloķēt tās ostas, un nosauca šo blokādi par abu valstu pamiera "kliedzošu pārkāpšanu".
Irāna atzinīgi novērtē Pakistānas centienus izbeigt Tuvo Austrumu karu, sacīja Irānas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmaeils Bakaei, nekomentējot ASV paziņojumu par pamiera pagarināšanu.
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien bija paziņojis, ka pēc Pakistānas lūguma pagarina pamieru ar Irānu, lai dotu tai vairāk laika miera sarunām.
"Pilnīgam pamieram ir nozīme tikai tad, ja tas netiek pārkāpts ar jūras blokādi," trešdien paziņoja Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs.
"Hormuza šauruma atkalatvēršana nav iespējama pamiera kliedzošas pārkāpšanas laikā," sacīja Galibafs.
Neraugoties uz jauniem uzbrukumiem kuģiem Persijas līcī, ASV-Irānas sarunu otrā kārta var notikt nākamo trīs dienu laikā, ziņoja laikraksts "New York Post", atsaucoties uz Trampu un vārdos nenosauktiem Pakistānas avotiem.