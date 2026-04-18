"Atvēršana un slēgšana nenotiek internetā!" Irāna draud atkal slēgt Hormuza šaurumu, ja ASV turpinās bloķēt tās ostas
Irāna sestdien draudēja atkal slēgt Hormuza šaurumu, ja ASV turpinās Irānas ostu blokādi.
Draudi izteikti dažas stundas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps un Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči piektdien paziņoja, ka Hormuza šaurums ASV un Irānas pamiera laikā ir pilnībā atvērts komerciālajiem tankkuģiem un kravas kuģiem.
Tramps tomēr pavēstīja, ka ASV karaflote turpinās bloķēt Irānas ostas līdz brīdim, kad vienošanās ar Irānu būs 100% pabeigta. Viņš pauda cerību, ka rezolūcija tiks pieņemta "ļoti ātri, jo par lielāko daļu jautājumu jau ir panākta vienošanās".
Tramps arī apgalvoja, ka Irāna piekritusi nodot savus bagātinātā urāna krājumus. Irāna tomēr paziņoja, ka tās bagātinātā urāna krājumi paliks tur, kur tie atrodas.
"Blokādei turpinoties, Hormuza šaurums nepaliks atvērts," platformā "X" rakstīja Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs. Viņš piebilda, ka Hormuza šauruma šķērsošanai būs vajadzīgs Irānas apstiprinājums.
"Hormuza šauruma atvēršana un slēgšana nenotiek internetā, tā tiek noteikta laukā, un mūsu bruņotie spēki noteikti zina, kā rīkoties, atbildot uz jebkādu otras puses darbību," sacīja Irānas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmaeils Bakaei.
"Uz to, ko viņi sauc par karaflotes [īstenoto] blokādi, noteikti tiks dota atbilstoša Irānas atbilde. Karaflotes [īstenotā] blokāde ir pamiera pārkāpums, un Irāna noteikti veiks nepieciešamos pasākumus."