ASV pie Hormuza šauruma sagrābj Irānas kuģi, kura apkalpe neesot reaģējusi uz brīdinājumiem
ASV bruņotie spēki Omānas līcī ir pārtvēruši un pārņēmuši kontroli pār kravas kuģi ar Irānas karogu, pēc tam, kad tas mēģināja pārkāpt jūras blokādi netālu no Hormuzas šauruma, paziņoja prezidents Donalds Tramps, savukārt Teherāna solīja reaģēt.
Irāna "drīz reaģēs", atsaucoties uz Irānas augstāko apvienoto militāro vadību, paziņoja valsts vadībai lojālais kanāls "Press TV".
Svētdien platformā "Truth Social" Tramps rakstīja, ka kuģis, kas identificēts kā "Touska", mēģinājis apiet ASV jūras blokādi.
Viņš aprakstīja kuģi kā gandrīz 274 metrus garu un pēc svara salīdzināmu ar lidmašīnu bāzes kuģi.
Kā pavēstīja Tramps, apkalpe ignorēja brīdinājuma signālus, tādēļ ASV jūras spēku eskadras mīnu kuģis "Spruance" atklāja uguni uz kuģa mašīntelpu, apturot to. "Mums ir pilnīga kontrole pār kuģi, un mēs pārbaudām, kas atrodas uz tā!" viņš rakstīja.
ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) platformā "X" paziņoja, ka kuģis bija ceļā uz Irānas ostas pilsētu Bandarabāsu Hormuzas šaurumā. ASV bruņotie spēki vairāk nekā sešas stundas izdeva brīdinājumus, bet apkalpe tos neievēroja, teikts paziņojumā.
"Spruance" pēc tam lika apkalpei evakuēties no mašīntelpas, pirms ar vairākiem šāvieniem atslēdza kuģa dzinēju sistēmu, informēja CENTCOM.
ASV ir noteikušas ierobežojumus kuģiem, kas iebrauc Irānas ostās vai no tām izbrauc. Saskaņā ar CENTCOM informāciju, 25 komerckuģiem jau ir dots rīkojums apgriezties atpakaļ vai atgriezties Irānas ostās.
Tramps paziņoja, ka kuģis "Touska" ir iekļauts ASV sankciju sarakstā saistībā ar iespējamām nelikumīgām darbībām. Pašreiz iestādes veic izmeklēšanu par šo kuģi un tā kravu.
Incidents notika dažas stundas pēc tam, kad Tramps paziņoja, ka ASV sarunu vedēji pirmdien ieradīsies Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā, lai sāktu jaunas sarunas ar Irānu, taču no Teherānas nav saņemts oficiāls apstiprinājums par to, vai tur būs arī Irānas sarunu dalībnieki.
Pēc tam, kad pagājušajā nedēļā Pakistānā neizdevās pirmā sarunu kārta, Teherāna noraida otrās sanāksmes rīkošanu, jo pārmērīgās ASV prasības, Vašingtonas pastāvīgā kursa maiņa un ilgstošā Irānas ostu jūras blokāde nerada "nekādas daudzsološas izredzes nopietnām sarunām", ziņoja valsts ziņu aģentūra IRNA.
Aģentūra raksturoja ziņas par to, ka nākamnedēļ Pakistānā notiks otrā sarunu kārta, kā ASV organizētu mediju kampaņu, kuras mērķis ir izdarīt vēl lielāku spiedienu uz Teherānu, izmantojot savstarpējus apvainojumus.
Irānas prezidents Masuds Pezeškiāns vainoja ASV pamiera vienošanās pārkāpumos, nosodot to, ko viņš raksturoja kā "pastāvīgas provokatīvas un nelikumīgas darbības" saistībā ar jūras blokādi pret Irānu.
Telefonsarunā ar Pakistānas premjerministru Šehbazu Šarifu Pezeškiāns norādīja, ka šie pasākumi ir acīmredzams pamiera pārkāpums, kā arī piebilda, ka šādas darbības kopā ar ASV prezidenta draudiem padziļina neuzticību, un brīdināja, ka Irāna stingri aizstāvēsies pret ASV un Izraēlu.
Irānas ziņu aģentūra "Tasnim", kas ir pietuvināta Islāma revolūcijas gvardes korpusam, iepriekš arī ziņoja, ka turpmākas sarunas nenotiks, kamēr ASV jūras spēki turpinās bloķēt Hormuzas šaurumu, atsaucoties uz anonīmu avotu, kas ir pazīstams ar šo jautājumu.
Pirmā sarunu kārta starp Irānu un ASV Islamabadā pirms vairāk nekā nedēļas beidzās bez vērā ņemamiem rezultātiem, radot šaubas, vai ASV un Izraēlas 28. februārī sāktā kara atrisinājumu izdosies rast, pirms trešdien beigsies pašreizējais pamiers.
Galvenais strīdīgais jautājums joprojām ir Hormuza šauruma atvēršana, lai varētu atsākties naftas eksports no Persijas līča valstīm.
Lai gan Irāna piektdien paziņoja, ka tā atkal atver šaurumu, tā sestdien to atkal slēdza pēc tam, kad Tramps pavēstīja, ka ASV saglabās Irānas ostu jūras blokādi, līdz tiks panākta miera vienošanās.