Tramps stāsta par gaidāmo "lielisko vienošanos" ar Irānu
ASV ir ļoti spēcīgās pozīcijās sarunām ar Irānu, otrdien sacīja Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps, Vašingtonas sūtņiem gatavojoties sarunu otrajai kārtai Pakistānā.
"Mums beigās būs lieliska vienošanās. Es uzskatu, ka viņiem nav izvēles. Mēs esam ļoti, ļoti spēcīgās sarunu pozīcijās," Tramps sacīja raidorganizācijai CNBC.
Gaidāms, ka ASV delegācija viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa vadībā drīzumā dosies no Vašingtonas uz Islamabadu, kur šā mēneša sākumā jau notika pirmā sarunu kārta, kas, tiesa, beidzās bez panākumiem. Tramps pieprasa, lai Irāna atsakās no urāna krājumiem un pārtrauc mēģinājumus kontrolēt stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu.
Neraugoties uz to, ka pirms pamiera pasludināšanas ASV un Izraēla vairākas nedēļas bombardēja Irānu, Teherāna līdz šim atteikusies piekrist šiem nosacījumiem.
Patlabanējā uguns pārtraukšanas režīma termiņš ir trešdienas vakarā pēc ASV austrumu laika (naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika).
Tramps intervijā CNBC skaidri neizteicās skaidri par to, vai pagarinās pamieru, ja Pakistānā netiks panākts progress. "Irāna var nostāties uz ļoti labiem pamatiem, ja tā noslēgs darījumu," sacīja Tramps.
Jautāts, vai viņš īstenos savus iepriekš izteiktos draudus bombardēt Irānas tiltus un spēkstacijas, kas pēc daudzu analītiķu domām būtu kara noziegums, Tramps atbildēja, ka "tā nav mana izvēle, bet tas kaitēs arī viņiem".
Prezidents arī apgalvoja, ka ASV ir pārtvērušas kuģi, kas vedis "dāvanu" Irānai no Ķīnas. Kuģī bija "dāvana no Ķīnas", kas "nebija ļoti jauka", Tramps pauda telekanālam CNBC. "Es biju nedaudz pārsteigts," viņš piebilda, sakot, ka domājis, ka viņam ir "saprašanās" ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.
Pirms nedēļas Tramps paziņoja, ka Sji viņam esot apliecinājis, ka netiks veiktas Ķīnas ieroču piegādes Irānai, kas gadiem ilgi ir bijusi cieša Pekinas partnere.