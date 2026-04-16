Pēc strīda ar pāvestu Tramps sociālajos tīklos ievieto mākslīgā intelekta ģenerētu attēlu ar Jēzu
Neilgi pēc strīda ar Romas katoļu baznīcas pāvestu Leonu XIV un no tā izrietošās kritikas, ASV prezidents Donalds Tramps publicējis divus mākslīgā intelekta (MI) ģenerētus foto - vienā viņš attēlots kā Jēzus Kristus, bet otrā redzams, ka Jēzus viņam uz pleciem uzlicis rokas.
Pirmo foto Tramps publicēja svētdien sev piederošajā sociālajā tīklā "Truth Social". Tajā viņš redzams kā Jēzum līdzīgs tēls, no kura rokām izplūstot dievišķa gaisma, dziedinot slimnīcas gultā saslimušo vīrieti. Neilgi pēc publikācijas sekoja gara tirāde, kuras laikā Baltā nama saimnieks nodēvēja pāvestu par "vāju noziegumu jautājumā", "briesmīgu ārpolitikā", un vainoja katoļu baznīcas galvu par to, ka viņu it kā ietekmējot stratēģis Deivids Akselrods.
Baltā nama saimnieks norādīja, ka "neesot pāvesta Leo fans", norādot, ka pasaules 1,4 miljardu katoļu līderis "apkalpo radikāli kreisos". Viņš arī atteicies atvainoties pāvestam, norādot, ka viņš "tikai sniedz pāvestam atbildi". Vēlāk Tramps pieminēja arī to, ka Irāna attīsta kodolieročus un vardarbīgi apspiež savus demonstrantus.
Tikmēr pāvests žurnālistiem sacīja, ka nebaidās no Trampa administrācijas un turpinās iestāties pret karu. “Es turpināšu stingri iestāties pret karu, cenšoties veicināt mieru, dialogu un multilaterālismu starp valstīm, lai rastu risinājumus problēmām,” viņš teica.
Kā konflikts sākās?
Trampa uzbrukuma vilnis sākās pēc tam, kad pāvests Leons XIV aizvadītajā nedēļā vēstulē pauda, ka demokrātijas saglabājas veselīgas tikai tad, ja tās sakņojas morālās vērtībās. Pāvests, neminot nevienu vārda, kritizēja arī Trampa lēmumu sākt karu pret Irānu, paužot, ka Dievs noraida to lūgšanas, kuri sāk karus un kuriem "uz rokām ir asinis".
Tāpat pāvests šomēnes nosauca Trampa draudus - iznīcināt Irānas civilizāciju - par nepieņemamiem un iepriekš atteicās pievienoties ASV prezidenta tā sauktajai "Miera padomes" iniciatīvai Gazas joslai, kuras mērķis ir faktiski apiet ANO.
Trampam lojālie sekotāji apsūdz viņu zaimošanā; Venss norāda, ka ieraksts "bijis joks"
Trampa publikācijas sadusmojušas daudzus viņa lojālos sekotājus ASV, kas apsūdz prezidentu zaimošanā. "Fox News" podkāsta vadītāja Railija Geinsa vietnē "X" pauda, ka "Trampam noderētu nedaudz pazemības" un "Dievs neļaus sevi izsmiet". Konservatīvā laikraksta "Daily Wire" žurnāliste Megana Bašema pauda, ka "ieraksts esot zaimošana". Bet tās pašas vietnes vadītāja Izabela Brauna norādīja, ka attēls ir “pretīgs un nepieņemams”.
Tikmēr Itālijas premjerministre Džordža Meloni, kurai līdz šim bijušas draudzīgas attiecības ar Trampu, kritizēja ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus par pāvestu Leonu XIV, norādot, ka tie ir "nepieņemami". "Pāvests ir katoļu baznīcas galva, un ir pareizi un pienācīgi, ka viņš aicina uz mieru un nosoda visas kara formas," uzsvēra Itālijas premjere.
Viņas apgalvojumi izsauca Trampa negācijas, kurš otrdien intervijā nosauca Meloni par "nepieņemamu" un apgalvoja, ka viņa "vairs neesot tas pats cilvēks". "Tā ir viņa, kas ir nepieņemama, jo viņai ir vienalga, ka Irānai ir kodolieroči un ka tā uzspridzinātu Itāliju divu minūšu laikā, ja tai būtu tāda iespēja," pauda Tramps.
Pēc spēcīgās kritikas Baltā nama saimnieks žurnālistiem norādīja, ka “attēlā neesot redzams Jēzus". “Tam vajadzētu būt man kā ārstam, kas padara cilvēkus labākus. [...] Un es tiešām padaru cilvēkus labākus. Es padaru cilvēkus daudz labākus,” viņš pauda, kā arī izdzēsa ierakstu no saviem sociālajiem tīkliem.
Tikmēr ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss norādīja, ka ieraksts esot bijis joks. “Protams, viņš to noņēma, jo saprata, ka daudzi cilvēki nesaprot viņa humoru,” Venss sacīja, piebilstot, ka dažreiz “Vatikānam būtu labāk pieturēties pie morāles jautājumiem”.
Tramps publicē vēl vienu foto ar Jēzu
Neskatoties uz spēcīgo kritiku, Baltā nama saimnieks otrdien sev piederošajā vietnē "Truth Social" atkal ievietoja MI ģenerētu attēlu - šoreiz tajā bija redzams viņš blakus Jēzum. "Trakajiem, radikālajiem kreisajiem tas varbūt nepatīk, bet es domāju, ka tas ir diezgan jauki," pie foto pavēstīja Tramps.
Jāpiemin, ka Trampa administrācija jau vairākkārt publicējusi MI ģenerētus foto, tai skaitā, aizvadītajā gadā divas nedēļas pēc pāvesta Franciska nāves Baltais nams sociālajos tīklos publicēja foto, kurā Tramps redzams kā Romas Katoļu baznīcas galva.