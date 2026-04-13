Tramps attēlo sevi par Jēzu un uzklūp pāvestam Leonam XIV
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņojis, ka Romas pāvests Leons XIV viņu neapmierina, un savu aso vēstījumu papildināja ar attēlu, kurā sevi attēlojis par Jēzu.
Trampa atklātais konflikts ar pāvestu sākās pēc pasaules katoļu līdera paustā aicinājuma uz mieru. Leons XIV sestdien uzrunāja dievlūdzējus Svētā Pētera bazilikā ar aicinājumu vērsties pret “naudas elkdievību” un “varas izrādīšanu”, šādi aicinot izbeigt karu Tuvajos Austrumos. Kad Tramps otrdien draudēja iznīcināt Irānu, paužot, ka “šovakar mirs vesela civilizācija, kas nekad vairs netiks atdzīvināta”, pāvests asi nosodīja šos izteikumus un aicināja puses atgriezties pie sarunu galda. Viņš bija izteicies, ka Dievs “neuzklausa to cilvēku lūgšanas, kuri rīko karus, bet viņus atraida”.
“Neesmu pāvesta Leona fans,” atgriežoties Vašingtonā no Floridas, žurnālistiem paziņoja Tramps. “Nedomāju, ka viņš savu darbu dara ļoti labi. Domāju, ka viņam patīk noziedzība.”
Savukārt platformā “Truth Social” Tramps publicēja tirādi pret pāvestu: “Pāvests Leons ir vājš attiecībā uz noziedzību un briesmīgs ārpolitikā. (..) Man daudz labāk patīk viņa brālis Luiss, nekā viņš pats, jo Luiss pilnībā atbalsta MAGA kustību. Viņš saprot, bet Leons – ne!”
“Man nav vajadzīgs pāvests, kurš uzskata, ka Irānai ir pieņemami iegūt kodolieročus. Man nav vajadzīgs pāvests, kurš uzskata, ka ir briesmīgi, ka Amerika uzbruka Venecuēlai — valstij, kas uz Savienotajām Valstīm sūtīja milzīgus narkotiku apjomus un, vēl sliktāk, izlaida no cietumiem slepkavas, narkotiku tirgotājus un citus noziedzniekus uz mūsu valsti. Un man nav vajadzīgs pāvests, kurš kritizē Amerikas Savienoto Valstu prezidentu par to, ka es daru tieši to, kam tiku ievēlēts ar milzīgu pārsvaru, samazinot noziedzības līmeni līdz rekordzemiem rādītājiem un radot visu laiku diženāko fondu tirgu.”
Tramps neaizmirsa piebilst, ka tieši pateicoties viņam Leons XIV sēž Vatikānā kā pāvests. “Leonam vajadzētu būt pateicīgam, jo, kā visi zina, viņš bija šokējošs pārsteigums. Viņš nebija nevienā sarakstā kā pāvesta amata kandidāts, un baznīca viņu izvēlējās tikai tāpēc, ka viņš ir amerikānis, un viņi domāja, ka tas būs labākais veids, kā tikt galā ar prezidentu Donaldu Dž. Trampu. Ja es nebūtu bijis Baltajā namā, Leons nebūtu Vatikānā.”
Jāatgādina, ka pats Tramps pirms nepilna gada bija ļoti lepns, ka amerikānis pirmo reizi vēsturē kļuvis par pāvestu, un uztvēra to kā pagodinājumu. “Apsveicu kardinālu Robertu Prevostu, kurš tikko tika iecelts par pāvestu. Tas ir liels gods apzināties, ka viņš ir pirmais amerikāņu pāvests. Kāds satraukums un kāds liels gods mūsu valstij,” pērn maijā Tramps paziņoja “Truth Social”. “Es ar nepacietību gaidu tikšanos ar pāvestu Leonu XIV. Tas būs ļoti nozīmīgs brīdis!” Tas gan netraucēja Trampam pirms jaunā pāvesta ievēlēšanas publiskot savu skatījumu uz vislabāko iespējamo kandidātu.
Neiztika arī bez tradicionālās “radikālo kreiso” pieminēšanas. “Leonam vajadzētu savākties kā pāvestam, izmantot veselo saprātu, pārtraukt izdabāt radikālajiem kreisajiem un koncentrēties uz to, lai būtu lielisks pāvests, nevis politiķis.”
Kaut gan Tramps apgalvoja, ka Leons XIV baidās no viņa administrācijas, pats pāvests pirmdien noraidīja šādus apgalvojumus, kā arī piebilda, ka negrasās iesaistīties debatēs ar Baltā nama saimnieku. “Likt manu vēstījumu vienā līmenī ar to, ko prezidents šeit ir mēģinājis darīt, manuprāt, nozīmē nesaprast, kāds ir Evaņģēlija vēstījums,” ceļā uz Alžīriju pāvests paziņoja aģentūrai “The Associated Press”. “Man ir žēl to dzirdēt, bet es turpināšu darīt to, ko uzskatu par baznīcas misiju mūsdienu pasaulē.” “Es neiesaistīšos debatēs. Tas, ko es saku, noteikti nav domāts kā kādam uzbrukums. Evaņģēlija vēstījums ir ļoti skaidrs: “Svētīgi ir miera nesēji”, viņš sacīja. “Es nekautrēšos sludināt Evaņģēlija vēstījumu un aicināt visus cilvēkus meklēt veidus, kā veidot miera un izlīguma tiltus, un meklēt iespējas izvairīties no kara, kad vien tas ir iespējams.”
2024. gada ASV prezidenta vēlēšanās Trampu atbalstīja 55% katoļu vēlētāju, liecina “AP VoteCast” veiktais elektorāta pētījums. Tomēr viņa administrācijai ir arī ļoti ciešas attiecības ar konservatīvajiem evaņģēlistu protestantu līderiem, un tā apgalvo, ka saņēmusi “debesu mandātu” karam pret Irānu.