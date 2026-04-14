Katolis Venss "ierāda vietu" pāvestam, ar kuru asi konfliktē Tramps
ASV viceprezidents Džeimss Venss aizstāvējis prezidenta Donalda Trampa kategoriskos izteikumus pret pāvestu Leonu XIV un attaisnojis viņa publicēto attēlu, kurā Tramps sevi parādījis kā Jēzu.
Savā platformā “Truth Social” Tramps publicēja tirādi pret pāvestu, kurš asi kritizēja vārdā neminētu pasaules līderu visatļautību, sevis un naudas pielūgšanu, kā arī kara kurināšanu: “Pāvests Leons ir vājš attiecībā uz noziedzību un briesmīgs ārpolitikā. (..) Man daudz labāk patīk viņa brālis Luiss, nekā viņš pats, jo Luiss pilnībā atbalsta MAGA kustību. Viņš saprot, bet Leons – ne!” “Man nav vajadzīgs pāvests, kurš uzskata, ka Irānai ir pieņemami iegūt kodolieročus. Man nav vajadzīgs pāvests, kurš uzskata, ka ir briesmīgi, ka Amerika uzbruka Venecuēlai — valstij, kas uz Savienotajām Valstīm sūtīja milzīgus narkotiku apjomus un, vēl sliktāk, izlaida no cietumiem slepkavas, narkotiku tirgotājus un citus noziedzniekus uz mūsu valsti. Un man nav vajadzīgs pāvests, kurš kritizē Amerikas Savienoto Valstu prezidentu par to, ka es daru tieši to, kam tiku ievēlēts ar milzīgu pārsvaru, samazinot noziedzības līmeni līdz rekordzemiem rādītājiem un radot visu laiku diženāko fondu tirgu.”
Pēc sašutuma vētras pat Trampu atbalstošo konservatīvo kristiešu vidū, šādu attēlu nosaucot pat par zaimošanu, Tramps šo ar mākslīgo intelektu radīto attēlu izdzēsa, taču pēc tam taisnojās, ka tur sevi atveidoja kā “ārstu”. “Tas domāts kā ārsts, kurš cilvēku dzīvi padara labāku. Un es padaru ļaužu dzīvi labāku, es to padaru daudz labāku,” viņš paziņoja žurnālistiem.
Trampu centās aizstāvēt viņa viceprezidents, sakot, ka Vatikānam vispār nevajadzētu līst ASV politikā. “Būtu labāk, ja Vatikāns koncentrētos uz morāles jautājumiem, uz to, kas notiek katoļu baznīcā, un ļautu ASV prezidentam koncentrēties uz Amerikas publiskās politikas diktēšanu,” intervijā “Fox News” paziņoja Venss, kurš pats ir pārgājis katoļticībā.
Venss arī neuzskata, ka Tramps būtu izdarījis kaut ko nosodāmu ar Jēzus attēlu. “Prezidents publicēja joku, un, protams, viņš to izdzēsa, jo saprata, ka daudzi cilvēki nesaprata viņa humoru,” sacīja Venss, slavējot Trampu par to, ka viņš “nav filtrēts”, bet “tieši vēršas pie cilvēkiem”.
Leons XIV ir pirmais amerikānis, kurš kļuvis par Romas pāvestu. Viņa priekštecis bija pirmais latīņamerikāņu pāvests, argentīnietis Francisks, kurš nomira 88 gadu vecumā 2025. gada 21. aprīlī dažas stundas pēc Vensa uzņemšanas.