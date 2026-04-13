Ungārijas vēlēšanas kā lūzuma punkts: eksperts par to, kas sagaida jauno premjeru Maģaru
Ungārijas parlamenta vēlēšanas var uzskatīt par lūzuma punktu, kas paver iespējas mainīt valsts politikas trajektoriju, tomēr opozīcijas partijas "Tisza" vadītāja Pētera Maģara centieniem reformēt politisko vidi var radīt šķēršļus līdzšinējā premjera Viktora Orbāna 16 gadu laikā atslēgas institūcijās ielikti lojāli cilvēki, vērtēja Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors Māris Cepurītis.
Eksperts sprieda, ka Orbāns, visticamāk, cer uz "Tisza" uzvaras pārejošu raksturu, proti, sastopoties ar pretestību, viņa vadītā partija "Fidesz" nākamajās vēlēšanās atgūs pozīcijas. Cepurīša ieskatā nākamie gadi būs saspīlējuma un pretstāves periods starp politisko eliti, kas centīsies veidot Ungārijas politiku citādāk, un valsts aparātu, kurā joprojām būs Orbānam lojālie cilvēki.
Runājot par turpmākajām Ungārijas attiecībām ar Eiropas Savienību (ES), Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors pieļāva, ka dialogs varētu kļūt konstruktīvāks, lai atgūtu iesaldētos ES līdzekļus un uzlabotu Ungārijas tēlu citu ES dalībvalstu vidū. Cepurītis pieļāva, ka neformālās sarunās ar ES institūciju un dalībvalstu līderiem Maģars lūgs zināmu rīcības brīvību un laiku, lai mainītu pozīcijas, aicinot uz pretimnākšanu no citām valstīm.
Pievēršoties Ungārijas nostājai pret Ukrainu, eksperts norādīja, ka radikālas izmaiņas ir maz ticamas. Viņaprāt, Ungārija nekļūs par lielāko Ukrainas atbalstītāju ne militāri, ne lobējot Ukrainas dalību ES, taču var mainīties pieeja, un Ungārija vairs nebūs izteikts bloķētājs, piemēram, aizdevuma piešķiršanā Ukrainai, kā arī neizmantos to šantāžas nolūkos. Attiecībā uz migrācijas politiku, pēc Cepurīša paustā, Maģars saglabās līdzīgu nostāju kā Orbāns, varētu atšķirties vien aizstāvēšanas stils.
Taujāts, ko vēlēšanu rezultāti Ungārijā liecina par Krievijas spējām ietekmēt citu valstu iekšpolitiku, Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors vērtēja, ka šis gadījums parāda Krievijas ierobežotās iespējas. Neskatoties uz to, ka Krievijas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Sergejs Kirijenko bija nosūtījis komandas uz Ungāriju, lai palīdzētu Orbānam, arī tas nespēja nosvērt svaru kausus par labu līdzšinējam premjeram un viņa partijai. Eksperts atzīmēja, ka Krievija mācās un izdara secinājumus un, visdrīzāk, turpinās iejaukšanos tai nozīmīgu valstu vēlēšanās.
Cepurīša ieskatā cits jautājums ir attiecības starp Ungāriju un Krieviju enerģētikas jomā, jo Krievija līdz šim ir bijusi lielākais energoresursu piegādātājs Ungārijai gan naftas un dabasgāzes, gan atomelektrostacijas "Paks" kodoldegvielas piegāžu un atjaunošanas ziņā. Viņš prognozēja, ka Maģars šīs saistības mazinās, taču tas prasīs ilgāku laika periodu un var būt saistīts ar izmaksu pieaugumu, jo Krievija energoresursus Ungārijai piegādājusi par izdevīgām cenām. Eksperts atzīmēja, ka, cik lielā mērā Maģars būs gatavs šīs izmaksas uzlikt sabiedrībai, būs atkarīgs no viņa politiskās gribas.
Taujāts par Ungārijas attiecībām ar ASV, Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors pieļāva, ka līdz ar Orbāna zaudējumu vēlēšanās Ungārijas pozīcijas ASV acīs var mazināties. Viņš prognozēja, ka Maģars centīsies izmantot uzkrāto politisko kapitālu attiecībās ar ASV, lai tās uzturētu.
Jau rakstīts, ka svētdien notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi opozīcijas konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza"), liecina rezultāti, kas iegūti pēc teju visu balsu saskaitīšanas.
Maģara vadītā "Tisza" izcīnījusi 138 no 199 parlamenta vietām, liecina pēc 98,15% balsu saskaitīšanas iegūtie rezultāti.
Par "Tisza" balsojuši 53,6% vēlētāju, bet līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna vadīto partiju "Fidesz" atbalstījuši 37,9%, un jaunajā parlamentā tai būs 55 vietas.
Vēlēšanās, kas tika uzskatītas par nozīmīgākajām kopš PSRS uzspiestā komunistiskā režīma krišanas 1990. gadā, piedalījās rekordliels vēlētāju skaits. Īsi pirms vēlēšanu iecirkņu slēgšanas bija nobalsojuši gandrīz 80% balsstiesīgo.
Orbāns tika kritizēts par pusautoritāras sistēmas izveidi, mediju un tiesu neatkarības ierobežošanu, valsts virzīšanu uz konfliktu ar ES un tuvināšanos Krievijai. Tajā pašā laikā viņš bija izpelnījies ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstu.
ES Orbāns vairākkārt izmantoja veto, lai bloķētu palīdzību Ukrainai, veicinot saspīlējumu attiecībās ar Briseli.
Maģars priekšvēlēšanu kampaņā iestājās par korupcijas un sliktas pārvaldības apkarošanu un apņēmās uzlabot Ungārijas attiecības ar ES un tās Rietumu sabiedrotajiem.