Ungārijā pārspēts vēlētāju aktivitātes rekords, līdz vēlēšanu iecirkņu slēgšanai nepilna stunda
Ungārijas parlamenta vēlēšanās iedzīvotāju aktivitāte jau ir sasniegusi rekordaugstu līmeni, kamēr līdz iecirkņu slēgšanai ir atlikusi nepilna stunda.
Ungārijas centrālās vēlēšanu komisijas jaunākie dati liecina, ka jau ir nobalsojuši 74,23% vēlētāju, kas ir rekords. Iepriekšējās vēlēšanās 2022. gadā tas bija 62,92%, bet iepriekšējais rekords bija 2002. gada vēlēšanās — 73,51%.
Politikas analītiķis Gabors Tērēks uzskata, ka līdz iecirkņu slēgšanai aktivitāte varētu sasniegt pat 80%, vēsta BBC.
Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam uzticīgais premjerministrs Viktors Orbāns, kam savu atbalstu tiešā tekstā pauduši arī ASV prezidents Donalds Tramps un viceprezidents Džeimss Venss, pēdējam pat ierodoties Ungārijā par viņu aģitēt, ar savu “Fidesz” partiju riskē zaudēt jau 16 gadus ilgstošo kontroli pār valsti. Satraukts par milzīgo vēlētāju aktivitāti, kas svaru kausus var nosvērt viņam par sliktu, Orbāns centās mobilizēt savus atbalstītājus: “Pārāk daudz cilvēku balso,” savā “Facebook” kontā satraukts paziņojis Orbāns. “Tas nozīmē vienu: ja mēs gribam aizsargāt Ungārijas drošību, neviens patriots nedrīkst palikt mājās!”
Tomēr jāatzīmē tas, ka daudzi komentētāji soctīklos norādījuši, ka "Pārāk daudz cilvēku" ir Orbāna "Facebook" konta teksta angliskais tulkojums, kas neesot precīzs, un pareizāk ir "Daudz cilvēku".
I asked Viktor Orban a question this morning. Pathetic response, but the pause says it all.
Panikā ir arī Orbāna propagandisti. Krievijas medijos ļoti iecienītais Pamattiesību centra analītiķis Zoltans Koškovičs, kurš pastāvīgi sunī Ukrainu, tās prezidentu Volodimiru Zelenski, slavē Krieviju un tās “viedo vadītāju” Putinu, savā “X” kontā jau stāsta, ka “Zelenska režīms nosūta savus rīkļurāvējus uz Ungāriju, lai mēģinātu organizēt Maidanu”.
Zelenska, Ukrainas un arī Eiropas Savienības vadītāju vainošana visās Ungārijas nelaimēs ir viens no Orbāna partijas vēlēšanu kampaņas jājamzirdziņiem, daudzviet izlīmēti plakāti ar "ļaunajiem tēliem" Zelenski, Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu, kā arī Orbāna galveno konkurentu “Tisza” līderi Pēteru Maģāru ar aicinājumiem "neļaut Zelenskim smieties pēdējam". Gan Orbāns, gan viņa padotie pastāvīgi aicina Ukrainu piekāpties Krievijai un atdot tai visu, ko tā prasa.
Pats Orbāns nobalsoja Budā un pauda gandarījumu par augsto aktivitāti, sakot, ka tā esot demokrātijas uzvara. Tikmēr partijas “Tisza” līderis Pēters Maģārs, kura vadītais politiskais spēks tiek uzskatīts par nopietnāko opozīcijas pretendentu uz varu, arī balsoja Budā un norādīja, ka rekordliela aktivitāte un mierīgs, godīgs balsojums nāktu par labu viņa partijai.
Dzēlīgi komentētāji aktīvi publicē ekrānuzņēmumus no likmju likšanas platformas “Polymarket”, kas liecina par krasām izmaiņām pēc Džeimsa Vensa atklātās aģitācijas par labu Orbānam. Maza nianse, par Orbānu tikpat aktīvi aģitējošais Trampa vecākais dēls Donalds Tramps juniors tur strādā par padomdevēju, bet iespējkapitāla uzņēmums "1789 Capital", kurā viņš ir partneris, pērn kļuva par "Polymarket" stratēģisko investoru.
Pirmie rezultāti gaidāmi jau neilgi pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, taču ja tie nebūs izšķirīgi, uzvarētājs var tikt pasludināts tikai pēc visu balsu saskaitīšanas nākamajā svētdienā, paziņojusi Nacionālā vēlēšanu komisija.