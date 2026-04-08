Izraēla veic spēcīgākos triecienus Beirūtai kopš kara sākuma
Izraēla trešdien veikusi spēcīgākos triecienus Beirūtai kopš kara sākuma, izraisot paniku Libānas galvaspilsētā.
Izraēlas armija paziņoja, ka ir veikusi līdz šim "lielāko koordinēto triecienu Libānā". Izraēla uzskata, ka divu nedēļu pamiers karā ar Irānu neattiecas uz Libānu, kur Izraēla karo ar Irānas atbalstīto šiītu teroristisko grupējumu "Hizbollah".
Triecieni Beirūtai tika veikti bez iepriekšēja brīdinājuma. "Es redzēju sprādzienu, tas bija ļoti spēcīgs, un bija nogalināti bērni, dažiem bija norautas rokas," aģentūrai AFP pastāstīja Jasirs Abdallahs, kas strādā elektroierīču veikalā Beirūtas centrā.
Viens no triecieniem skāra vienu no galvaspilsētas galvenajiem ceļiem "Corniche al-Mazraa".
AFP fotogrāfs novēroja Libānas galvaspilsētā plašus postījumus, degošas ēkas un iznīcinātas automašīnas.
Paralēli triecieniem Beirūtas austrumos Izraēla uzbruka arī Beirūtas dienvidu priekšpilsētām un Libānas dienvidiem, kur bāzējas "Hizbollah". Izraēla iepriekš bija izsludinājusi brīdinājumus par evakuāciju šajos rajonos.