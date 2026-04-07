Šodien 09:27
Izraēla aicina irāņus atturēties no vilcienu izmantošanas
Izraēlas armija otrdienas rītā aicinājusi irāņus līdz plkst. 20.30 pēc Latvijas laika atturēties no vilcienu izmantošanas, jo gaidāmi triecieni Irānas dzelzceļa infrastruktūrai.
"Jūsu drošības vārdā aicinām jūs līdz plkst. 21.00 pēc Irānas laika atturēties no vilcienu izmantošanas un ceļošanas ar vilcieniem pa valsti," teikts armijas paziņojumā, kas publicēts tās tīmekļa vietnē persiešu valodā.
Armija brīdinājusi, ka atrašanās vilcienā vai sliežu ceļu tuvumā apdraud dzīvību.