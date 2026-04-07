Krievija nodod Irānai izlūkošanas datus par Izraēlas enerģētikas objektiem
Krievija nodevusi Irānai detalizētu informāciju par 55 enerģētikas objektiem Izraēlā, atsaucoties uz avotiem, ziņo laikraksts "The Jerusalem Post".
Ziņojumā, kurā aprakstīta padziļināta sadarbība starp Maskavu un Teherānu, apmainoties ar izlūkošanas informāciju, norādīts, ka tas dod Irānai iespēju veikt augstas precizitātes triecienus Izraēlas energosistēmai.
Pirmā līmeņa mērķi ir ģenerācijas objekti, kuru iznīcināšana paralizētu valsts energosistēmu. Ziņojumā atsevišķi izcelta termoelektrostacija "Orot Rabin".
Otrā līmeņa mērķi ir lieli pilsētu un rūpniecības uzņēmumu enerģētikas mezgli Izraēlas vidienē.
Trešajā līmenī ir lokālā infrastruktūra, piemēram, reģionālās apakšstacijas, kas apkalpo rūpniecības parkus un nelielas spēkstacijas.
Krievijas izlūkdienesti uzskata, ka Izraēlas energosistēma ir mazaizsargāta tās lielās izolētības dēļ, jo Izraēla ir "enerģētikas sala" un neimportē elektroenerģiju no kaimiņvalstīm.
Krievijas izlūkdienesti norādījuši Irānai, ka pat dažu svarīgāko komponentu bojājumi var radīt pilnīgu un ilgstošu enerģētisko kolapsu, kas novedīs pie masveida elektrības atslēgumiem un tehniskām problēmām, ko būs grūti novērst.
Ukrainas amatpersonas uzskata, ka Krievijai ir dubults motīvs šo izlūkošanas datu nodošanai Irānai, norāda laikraksts.
Maskava cenšas stiprināt sava galvenā reģionālā sabiedrotā apņēmību un izprovocēt jaunu krīzi Tuvajos Austrumos, kas novērstu starptautiskās sabiedrības uzmanību un resursus no Ukrainas.