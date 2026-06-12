Starp diviem vīriešiem Augusta Deglava ielā izcēlies pamatīgs strīds, kas no asas vārdu apmaiņas ātri vien pāraudzis vardarbībā.
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Šodien 12:51
Asiņains strīds Purvciemā: vārdu apmaiņa uz Deglava ielas beidzas ar naža dūrienu
Rīgā, Purvciemā šonedēļ konflikta laikā plaukstā sagriezts vīrietis, informēja Valsts policijā.
10. jūnijā Augusta Deglava ielā starp diviem vīriešiem izcēlās konflikts, kā rezultātā viens no viņiem ar nazi iegrieza otram vīrietim plaukstā.
Policija ir noskaidrojusi iesaistītās personas, un ir sākta resoriskā pārbaude. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietim ir nodarīti maznozīmīgi miesas bojājumi.