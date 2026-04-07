Izcēlusies apšaude starp uzbrucējiem un policiju.
Šodien 14:06
Apšaude Turcijā: Stambulā noticis uzbrukums Izraēlas konsulāta ēkai; ir bojāgājušie
Stambulā otrdien noticis uzbrukums ēkai, kurā atrodas Izraēlas konsulāts, vēsta Turcijas mediji.
Ēkai uzbruka trīs personas. Izceļoties apšaudei ar policiju, viens uzbrucējs tika nogalināts. Divi uzbrucēji tika ievainoti un aizturēti, paziņoja Stambulas gubernators Davuts Gils.
Divi policisti guva vieglus ievainojumus, atklāja gubernators. Viņš norādīja, ka konsulāts nedarbojas jau divus gadus un uzbrukuma brīdī tur neviens darbinieks neatradās.
Ēkas apkārtne tika norobežota, un policija izmeklē notikušo. Raidorganizācija "Haberturk" norāda, ka Izraēlas konsulāts aizņem vienu vai divus stāvus daudzstāvu ēkā. Iepriekš Turcijas mediji ziņoja, ka nogalināti divi uzbrucēji. Uzbrucēju identitāte ir noskaidrota. Viņi ieradās Stambulā īrētā automašīnā no Kodžaeli provinces. Viņu motīvi pagaidām nav noskaidroti.