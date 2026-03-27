“Mums grūti saprast Latviju…” Orbāns un Evika Siliņa velta viens otram skarbus vārdus sociālajos tīklos
Vakardien Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) sociālajā vietnē “X” veltīja Ungārijai un tās premjerministram Viktoram Orbānam garu, kritisku ierakstu. Šodien Orbāns atbildējis Siliņai ar to pašu.
“Latvija konsekventi iestājas par paredzamu finansiālu atbalstu Ukrainai. 2025. gada decembra Eiropadomē visi 27 ES līderi, tostarp Ungārija, vienojās par 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainas akūto finanšu un militāro vajadzību nodrošināšanai,” iesāk Siliņa.
Viņa norāda, ka aizdevums nav bijusi Latvijas primārā opcija: “[...] mēs iestājāmies par Krievijas iesaldēto līdzekļu izmantošanu Ukrainas atbalstam. Tomēr dalībvalstu vairākumam tas nebija pieņemams. Smagās diskusijās tika rasts kompromiss par 90 miljardu aizdevumu [...]. Pret to šobrīd iestājas Orbāns, lai gan iepriekš tam bija politiski piekritis. Tas nav pieņemami!”
Siliņa arī uzsvēra, ka Ungārija neslēpj, kāpēc atbalsts Ukrainai tiek bloķēts – tā vēlas, lai Ukraina “atjauno bojāto naftas cauruļvadu “Družba”, pa kuru tiek piegādāta Krievijas nafta”.
To pašu cauruļvadu, kuru Ukrainas teritorijā vairākkārtīgi saspridzināja Krievija. Lai gan citas dalībvalstis ir gatavas piedāvāt alternatīvu infrastruktūru un kapacitāti piegādēm Ungārijai un Slovākijai, Ungārijas valdība no tā atsakās, norāda Latvijas premjere: “Tā vietā tiek uzturēta vēlme pēc lētas Krievijas naftas. Latvijai nav pieņemami, ka šāda šantāža kļūst par normu – ES ir jāpilda savas apņemšanās un jānodrošina Ukrainai nepieciešamais finansējums.”
Orbāns pieprasa Siliņai cienīt Ungāriju
Šodien uz Siliņas “X” ierakstu, kas ilustrēts ar bildi, kurā Orbāns tura viņas roku, Ungārijas premjers atbildējas ar tikpat garu ierakstu:
Dear Prime Minister @EvikaSilina,— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 27, 2026
You are mistaken. Hungary is acting in accordance with the EU agreement concluded in December 2025. We agreed to this arrangement because, at that time, Ukraine was still complying with its obligations under the Association Agreement with the… https://t.co/TyUcdyq3p5
“Jūs kļūdāties. Ungārija rīkojas saskaņā ar 2025. gada decembrī noslēgto ES līgumu. Mēs piekritām šai vienošanās, jo tajā laikā Ukraina vēl pildīja savas saistības saskaņā ar Asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību un nebloķēja naftas piegādes no Krievijas uz Ungāriju. Diemžēl prezidents Zelenskis kopš tā laika ir ievilcis Ungāriju naftas blokādē, kas apdraud Ungārijas ekonomiku. Jūs nevarat man prasīt atbalstīt ES aizdevumu valstij, kas nelikumīgi mainījusi 2025. gada decembra noslēgtos nosacījumus. Mans priekšlikums ir taisnīgs. Mums jāatgriežas pie 2025. gada decembra nosacījumiem, un viss tiks atrisināts,” raksta Orbāns, kuram kopā ar viņa ministriem pārmet Krievijas un Vladimira Putina režīma atbalstīšanu.
“Tā vietā, lai uzbruktu man, jums vajadzētu doties pie prezidenta Zelenska, mudināt viņu ievērot nosacījumus un atcelt naftas blokādi Ungārijai. Mūsu, ungāru, skatījumā ir grūti saprast, kāpēc Latvija, mūsu sabiedrotais NATO un partneris ES, stāv nevis līdzās Ungārijai, bet Ukrainai, kas pārkāpj savas saistības. Ceru, ka šī maldīgā un netaisnīgā politiskā nostāja mainīsies lojālas sadarbības garā. Manas valsts nostāja ir juridiski pamatota, morāli pareiza un politiski saprātīga. Vairāk cieņas pret Ungāriju!” ierakstu pabeidz Orbāns.
Ungārijai 12. aprīlī priekšā ir 10. parlamenta vēlēšanas kopš 1990. gada. Orbānam un viņa partijai šajā politiskajā cīniņā šobrīd ir ne tās labākās prognozes.