Vecākiem varētu ļaut pašiem sadalīt ģimenes pabalstu saņemšanu
Koalīcijas partija Nacionālā apvienība (NA) iesniegusi grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā, rosinot ļaut vecākiem izvēlēties, vai vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par vienu un to pašu bērnu saņem viena persona vai katru pabalstu saņem sava persona.
NA skaidro, ka šobrīd piemērotais modelis paredz, ka gadījumos, ja vienam no vecākiem ir tiesības uz vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par vienu un to pašu bērnu un par vienu un to pašu laikposmu, abus pabalstus piešķir un izmaksā šim vecākam.
Deputātu ieskatā, ar šādu normu valsts liedz vecākiem pašiem izlemt bērna aprūpes pienākumu sadalījumu periodā līdz bērna pusotra gada vecumam, kā arī gadījumos, ja otrs vecāks nestrādā algotu darbu, viņš tiek atstāts bez jebkādiem ienākumiem un sociālajām garantijām, nostādot viņu pilnīgā finansiālā atkarībā no personas, kura saskaņā ar esošo regulējumu saņem abus - vecāku un bērna kopšanas - pabalstus.
NA rosina noteikt - ja uz vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par vienu un to pašu bērnu un par vienu un to pašu laikposmu ir tiesības divām personām, pēc šo personu izvēles abus pabalstus piešķir un izmaksā vienai personai vai katru pabalstu savai personai.
Saistītus grozījumus NA iesniegusi arī likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", lai attiecīgi precizētu vecāku pabalsta izmaksas kārtību.
NA vēlas, lai grozījumi stātos spēkā no nākamā gada.