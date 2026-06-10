Rīgā sākas praida nedēļa: gaidāmi desmitiem pasākumu
Rīgā šonedēļ ar kultūras, izglītojošo un izklaides pasākumu programmu atzīmē festivālu "Riga Pride 2026", informēja rīkotāji.
Nedēļas garumā paredzētas diskusijas, filmu seansi, radošās darbnīcas, lekcijas un muzikāli pasākumi. Programmas laikā notiks sarunas par seksuālo veselību, dzimumu līdztiesību, cilvēktiesību jautājumiem un LGBTQIA+ kopienai aktuālām tēmām. Apmeklētāji varēs piedalīties arī mākslas nodarbībās, mūzikas viktorīnās, atvērtā mikrofona vakarā un citos pasākumos.
Festivāla centrālais notikums būs "Riga Pride 2026" gājiens, kas notiks 13. jūnijā Rīgas centrā, un tam sekos noslēguma pasākums un koncerts Esplanādē.
Pasākumi notiks vairākās galvaspilsētas kultūrvietās, tostarp Kaņepes Kultūras centrā, kinoteātrī "Kino Bize" un kultūrtelpā "Skapis". Festivālu noslēgs filmu seanss "Sekss. Vīru runas/Sex" 14. jūnijā.
Praida gājiens (2025.gada 28. jūnijs)
Rīgas centrā sestdien bez būtiskiem starpgadījumiem noritēja tradicionālais praida gājiens, kas pulcēja vairākus simtus cilvēku.