Izraēla uzbrukusi vairāk nekā 120 Irānas mērķiem; Irāna apgalvo, ka ir notriekusi trīs ASV lidaparātus
Izraēlas Aizsardzības spēki (IDF) paziņoja, ka pēdējās 24 stundās tās gaisa spēki ir uzbrukuši vairāk nekā 120 mērķiem Irānas centrālajā un rietumu daļā.
Tika norādīts, ka starp tiem bija ballistisko raķešu bāzes, bezpilota lidaparātu ražošanas un palaišanas bāzes, kā arī pretgaisa aizsardzības objekti, vēsta "Sky News".
Tikmēr Irānas bruņotie spēki apgalvo, ka ir notriekuši trīs ASV lidaparātus: degvielas uzpildes lidmašīnu C-130 un divus "Black Hawk" helikopterus. ASV šo faktu nav apstiprinājusi.
Šis apgalvojums seko pēc tam, kad Irānas Revolucionārā gvarde paziņoja, ka ASV misijas laikā, kuras mērķis bija glābt F-15 pilotu, tika iznīcinātas vairākas "ienaidnieka lidmašīnas".
Prezidents Donalds Tramps, kurš atzinīgi novērtēja F-15 apkalpes locekļa veiksmīgo glābšanu "dziļi ienaidnieka teritorijā", apgalvoja, ka operācijas laikā neviens no ASV karavīriem nav gājis bojā.
Nav skaidrs, kāda ir patiesā situācija un vai, iespējams, Irānas bruņotie spēki ir notriekuši lidaparātus, kas nebija iesaistīti glābšanas operācijā.