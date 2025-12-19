Ukraina pirmo reizi uzbrukusi Krievijas ēnu flotes tankkuģim Vidusjūras neitrālajos ūdeņos
Šis varētu būt pirmais uzbrukums Krievijas tā sauktajam "ēnu flotes" kuģim Vidusjūras neitrālajos ūdeņos. Krievu žurnālists Aleksandrs Ņevzorovs vēsta, ka kuģim uzbruka jūras droni, pēc kā uz kuģa izcēlās ugunsgrēks.
Viņš publicēja video ar degošo kuģi un apgalvoja, ka ir bojāgājušie un ievainotie. Pēc Ņevzorova teiktā, triecienu it kā veikuši Ukrainas bruņotie spēki. Viņš apgalvo, ka bezpilota laivas atstāja Grieķijas ostu, nobrauca aptuveni 500 kilometrus zem ūdens un pēc tam palaiduši dronus uz mērķi. Viņš apgalvo, ka tas bija tankkuģis "Qendil", kas ir daļa no Krievijas "ēnu flotes", ko izmanto, lai izvairītos no sankcijām. Žurnālists ziņo par vismaz diviem bojāgājušajiem un septiņiem ievainotajiem. Viņš arī apgalvo, ka, iespējams, nogalināts GRU ģenerālmajors Andrejs Averjanovs.
Ņevzorovs viņu dēvē par vienu no galvenajiem Krievijas ārvalstu slepeno operāciju organizatoriem un apgalvo, ka viņš ceļojis pa Eiropu ar "ēnu flotes" kuģiem. Tomēr viņš kļūdaini dēvē Averjanovu par Krievijas militārā izlūkdienesta vadītāju, jo GRU pašlaik vada admirālis Igors Kostjukovs. Arī citi avoti netieši uztvēra uzbrukumu.
Televīzijas kanāls "Prjamoi" publicēja ekrānuzņēmumu no nezināmas Krievijas publiskas lapas, kurā ziņots par nakts triecienu kuģim un "izlūkdienestu augsta ranga amatpersonas" nāvi. Vēlāk brīvprātīgais Sergejs Sternenko apstiprināja uzbrukumu Krievijas tankkuģim Vidusjūrā. Viņš precizēja, ka tā bija Ukrainas Drošības dienesta vienības "Alfa" operācija. Sternenko neapstiprina informāciju par Averjanova likvidēšanu, bet piebilst, ka kuģis cietis nopietnus bojājumus un vairs nav izmantojams paredzētajam mērķim.
Tas faktiski atņem vēl vienu resursu Krievijas ēnu loģistikas tīklam, kas tika izmantots, lai apietu sankcijas un uzturētu kara centienus. Uzbrukuma laikā Krievijas kuģis neveda kravu un bija pilnīgi tukšs. Tā rezultātā operācija neradīja draudus reģiona vides drošībai, novēršot jebkādu piesārņojuma vai ekoloģiska kaitējuma risku.
Svarīgi atzīmēt, ka uzbrukums tika veikts, izmantojot dronus, nevis jūras, kā apgalvots iepriekš, bet gan gaisa, kas uz mēŗki nometa munīciju.
Krievijas flote vairs nav neaizsniedzama pat Vidusjūras ūdeņos.